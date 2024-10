Manga – Deux mangas à découvrir aux éditions Mangetsu

Uchujin Mumu – Tome 1 : E.T est un chat

Uchujin Mumu, un manga signé Hiroki Miyashita, est une œuvre intrigante et originale publiée par les éditions Mangetsu Shonen. Ce titre, qui signifie « L’extraterrestre Mumu », nous entraîne dans une aventure où se mêlent science-fiction, humour et une touche de mystère.

Synopsis

L’histoire suit les aventures d’un extraterrestre nommé Mumu, qui atterrit sur Terre dans des circonstances énigmatiques. Mumu, un extraterrestre ayant l’apparence d’un chat. Ce félin est doté de pouvoirs mystérieux, rencontre un jeune fille nommé Sakurako. Cette derniere est introvertie et limite asociale. Elle se retrouve rapidement embarquée dans une série d’événements inattendus liés à l’arrivée de Mumu. Ensemble, ils vont tout faire pour Mumu découvre la technologie terrienne pour qu’il puisse sauver sa planète originelle.

Ce manga propose une réflexion sur la coexistence entre les différentes formes de vie, tout en explorant des thèmes tels que l’amitié, la tolérance et la découverte de l’inconnu. Le tout est agrémenté d’une bonne dose d’humour et d’action, rendant l’histoire à la fois captivante et accessible à un large public.

Les personnages

Mumu : L’extraterrestre au cœur de l’histoire. Il est à la fois innocent et mystérieux, avec des pouvoirs qui se dévoilent peu à peu au fil du récit. Son apparence attachante contraste avec la puissance qu’il possède, ce qui rend son personnage aussi fascinant qu’imprévisible.

Sakurako : La jeune fille terrestre qui fait la rencontre de Mumu. Très timide, elle va être le guide de Mumu dans ce monde qu'il ne connaît pas. Son lien avec Mumu devient vite très fort, et elle se retrouve malgré elle entraînée dans des aventures qui dépassent son quotidien.

Les antagonistes : Différentes menaces venues de l'espace ou même de la Terre, qui cherchent à capturer Mumu pour des raisons obscures. Leur diversité et leur caractère imprévisible ajoutent du suspense et de l'intensité à l'intrigue.

Thématiques et style visuel

Uchujin Mumu est un manga qui, sous ses aspects légers, aborde des sujets plus profonds comme la peur de l’inconnu et la curiosité qui pousse à explorer ce que l’on ne comprend pas. Le choc des cultures entre Mumu et les humains.

Graphiquement, Miyashita offre un style fluide et expressif, avec des designs de personnages à la fois simples et charmants. Les scènes d’action sont dynamiques et bien orchestrées, tandis que les moments plus calmes laissent place à des dialogues touchants ou des situations comiques. L’art de Miyashita, bien que relativement classique dans le style shonen, est rehaussé par sa capacité à capturer des émotions à travers des expressions et des postures détaillées.

Conclusion sur Uchujin Mumu aux éditions Mangetsu

Uchujin Mumu est une œuvre originale qui apporte une nouvelle perspective au genre shonen, en mêlant science-fiction, humour et une bonne dose d’émotions. Hiroki Miyashita parvient à captiver le lecteur avec des personnages attachants et une histoire à la fois drôle et profonde. Les éditions Mangetsu offrent ici un titre prometteur qui saura séduire un large public.

En somme, Uchujin Mumu est un manga à découvrir pour tous ceux qui apprécient les récits d’amitié improbable entre un être extraterrestre et une jeune fille, sur fond d’aventure interstellaire.

Avec Ao Ashi Brotherfoot, Yûgo Kobayashi nous fait découvrir une nouvelle facette de son univers footballistique, centré sur Shun, le frère du protagoniste principal d’Ao Ashi. Ce spin-off explore les relations complexes de Shun avec sa famille, notamment avec son frère cadet Ashito, mais aussi avec sa passion pour le football, un sport auquel il a dû renoncer en raison de problèmes de santé. Contrairement à la série originale qui met en avant la montée en puissance d’Ashito dans un environnement professionnel, Brotherfoot prend le parti d’une approche plus intimiste et personnelle.

Le premier tome met en lumière la difficulté pour Shun d’accepter sa condition et la nécessité de réinventer son rapport au football. Bien qu’il ne puisse plus jouer au plus haut niveau, il retrouve un équilibre en intégrant un club local de sa région. Cette perspective régionale confère une dimension plus accessible et humaine à l’histoire, tout en gardant l’intensité et la passion qui caractérisent l’univers du manga sportif.

Un récit introspectif et touchant

L’un des points forts de ce tome est l’approfondissement du caractère de Shun. À travers son regard, le lecteur découvre la réalité de ceux qui, bien que passionnés par le sport, ne peuvent pas réaliser leur rêve à cause de circonstances extérieures. Ce dilemme interne est le moteur de l’histoire, créant une tension permanente entre ses aspirations et ses limitations physiques. Le manga ne se contente pas de parler de football ; il aborde également les thèmes du dépassement de soi, de la frustration et de la réinvention personnelle.

L’art de Yûgo Kobayashi

Visuellement, le style de Yûgo Kobayashi reste fidèle à lui-même, avec des illustrations dynamiques et détaillées qui capturent parfaitement l’énergie du sport, tout en offrant des moments plus calmes et contemplatifs pour illustrer les réflexions intérieures de Shun. Le contraste entre les scènes d’action et les moments de pause permet au lecteur de ressentir pleinement le conflit qui agite le personnage principal.

Ce premier tome de Ao Ashi Brotherfoot parvient à offrir une approche différente du manga sportif classique. En se concentrant sur les réalités de ceux qui ne peuvent pas nécessairement viser les plus hauts sommets, mais qui continuent de vivre pour leur passion, Kobayashi apporte une nuance touchante à son récit. Loin de l’excitation des grands championnats, c’est dans les clubs locaux et dans le cœur de Shun que l’histoire prend toute sa force. Pour les amateurs d’Ao Ashi et les nouveaux venus, Brotherfoot promet un voyage émouvant et inspirant.