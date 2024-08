Dar Global stimule son expansion à Londres et Riyad

Le promoteur immobilier de luxe Dar Global, basé à Londres, vient d’annoncer une collaboration notable avec Rothschild & Co pour étendre son marché en Arabie saoudite et renforcer sa présence à Londres. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie d’expansion ambitieuse, visant à capitaliser sur la croissance des marchés de l’immobilier de luxe.

Dar Global élargit sa présence à Londres et Riyad

Dar Global, déjà reconnu sur le marché londonien, poursuit son expansion internationale. En novembre 2023, l’entreprise a exprimé son désir de s’implanter en Arabie saoudite. L’objectif est de profiter de la demande croissante pour le luxe dans cette région. Cette expansion permettra à Dar Global de toucher une nouvelle clientèle fortunée, désireuse d’investir dans des biens exceptionnels.

Rothschild & Co désigné pour soutenir l’expansion

La société a choisi Rothschild & Co comme principal conseiller financier pour cette phase de croissance. Le rôle de Rothschild sera d’identifier et de structurer les opportunités de marché à Londres et en Arabie saoudite. Ce partenariat stratégique est crucial pour assurer le succès des nouveaux projets de Dar Global et optimiser les opportunités d’investissement.

Partenariat stratégique avec Dar Al Arkan

Dar Global ne sera pas seul dans cette aventure. Dar Al Arkan, son principal actionnaire, jouera un rôle clé en facilitant les acquisitions et les coentreprises en Arabie saoudite. Ce soutien local est essentiel pour naviguer dans le marché immobilier saoudien, reconnu pour son dynamisme et son potentiel de croissance élevé dans le secteur de luxe.

En conclusion, l’association de Dar Global avec Rothschild & Co et Dar Al Arkan souligne leur engagement à étendre leur portefeuille et à saisir des opportunités sur les marchés internationaux. Le plan d’expansion en Arabie saoudite, appuyé par cette expertise financière et locale, place Dar Global en position favorable pour capturer la croissance du marché immobilier de luxe. Les résultats de cette stratégie seront scrutés lors de la publication des résultats semestriels fin septembre.

