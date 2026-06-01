Asus ROG Edition 20 : ASUS célèbre 20 ans de gaming avec une avalanche de nouveautés

Asus Republic of Gamers fête ses 20 ans au Computex 2026 avec une gamme spéciale baptisée ROG Edition 20. La marque ne se contente pas de sortir un seul produit anniversaire. Elle dévoile tout un écosystème, allant des composants PC aux écrans, en passant par les périphériques, les accessoires et même une nouvelle console portable. Le tout reprend une identité noire et dorée, pensée pour rappeler l’héritage de ROG tout en assumant un côté très premium.

Une gamme Edition 20 pour célébrer deux décennies de ROG

ROG existe depuis 2006, et Asus veut visiblement marquer le coup. L’Edition 20 rassemble plusieurs produits en édition limitée, avec un design commun. On retrouve ainsi du noir, du rouge, du doré, mais aussi des éléments translucides selon les produits. L’idée est assez claire : proposer des machines et accessoires de collection, mais sans se limiter à un simple changement de couleur.

Côté composants, Asus va très loin avec une ROG Crosshair X870E Edition 20, une carte mère haut de gamme intégrant une solution de refroidissement AIO. Elle s’accompagne notamment d’un écran AMOLED pivotant de 6,67 pouces, pensé pour afficher des informations système ou des animations. La marque présente aussi une ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20, équipée d’un écran AMOLED incurvé, d’un refroidissement à quatre ventilateurs et d’une alimentation pouvant grimper jusqu’à 800 W. Oui, on est clairement sur du très haut de gamme.

Asus a également prévu une alimentation ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20, capable de supporter jusqu’à quatre GeForce RTX 5090. À ce niveau, on ne parle plus vraiment d’un PC gaming classique, mais plutôt de configurations extrêmes. Le boîtier ROG GR20 Edition 20 complète cette partie, avec un format open-frame en aluminium et plusieurs orientations possibles pour l’installation.

ROG XBOX Ally X20 : la console portable passe enfin à l’OLED

La plus grosse annonce grand public reste probablement le pack ROG XBOX Ally X20. Cette nouvelle console portable reprend un châssis noir translucide, avec des éléments dorés pour coller à l’anniversaire des 20 ans de ROG. Elle est livrée avec les lunettes de réalité augmentée ROG XREAL R1 Edition 20, afin de proposer une expérience nomade plus immersive.

La grande nouveauté vient surtout de l’écran. Pour la première fois sur une Ally, Asus passe à une dalle OLED. On retrouve ici un écran ROG Nebula HDR de 7,4 pouces, en Full HD, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il prend en charge FreeSync Premium Pro, Dolby Vision, le DisplayHDR True Black 1000, et peut monter jusqu’à 1 400 nits en pic lumineux. Sur le papier, cela devrait fortement améliorer l’expérience en jeu, surtout sur les titres très contrastés ou en HDR.

Sous le capot, la ROG XBOX Ally X20 embarque un AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 24 Go de RAM LPDDR5X et 1 To de stockage PCIe 4.0 NVMe. Asus met aussi en avant l’Auto SR, une technologie d’upscaling pensée pour améliorer la netteté et la fluidité des jeux. Le mode XBOX doit de son côté faciliter la navigation entre Game Pass, Battle.net et les autres boutiques PC. En somme, Asus cherche toujours à faire le pont entre console portable et PC Windows.

Des écrans, périphériques et accessoires pour compléter l’écosystème

L’Edition 20 ne s’arrête pas aux gros composants. Asus présente aussi plusieurs écrans, dont le ROG Swift OLED PG27AQWP-G Edition 20, un modèle OLED de 26,5 pouces capable de monter jusqu’à 540 Hz en QHD, ou 720 Hz en HD. La marque annonce également le ROG Strix OLED XG259QWPG ACE, présenté comme le premier écran OLED esport, avec une dalle 24,5 pouces Full HD à 540 Hz.

Les périphériques ne sont pas oubliés. On retrouve un clavier ROG Azoth Extreme Edition 20, avec châssis aluminium, plaque en fibre de carbone et écran tactile OLED couleur. La souris ROG Harpe II Extreme Edition 20 mise de son côté sur un capteur Aimpoint Pro 65K, des switchs optiques donnés pour 100 millions de clics et une connexion sans fil 8K.

Asus va même plus loin avec une chaise gaming ROG Destrier Edition 20, une valise, un sac à dos, une figurine ROG OMNI et même un jeu de plateau ROG Saga. C’est assez rare de voir une marque gaming pousser aussi loin la logique d’écosystème. Avec cette Edition 20, Asus ne célèbre donc pas seulement une gamme de produits. La marque cherche surtout à rappeler que ROG est devenu un univers complet, parfois excessif, mais toujours très identifiable.