Plongez dans l’Audace : BEYOND Expo 2026 dévoile l’incroyable futur de l’IA

BEYOND Expo 2026 vient de s’ouvrir à Macao et confirme, une fois de plus, sa place de rendez-vous incontournable pour les passionnés de technologie, d’intelligence artificielle et d’innovation venue d’Asie. Au cœur du Venetian Cotai Expo, l’événement se distingue cette année par le thème « AI : Digital to Physical », révélant ainsi comment l’intelligence artificielle prend forme dans notre monde physique. Par ailleurs, près de 800 exposants, startups audacieuses et grandes marques, se côtoient dans une ambiance où chacun cherche à présenter sa propre vision du futur.

L’Asie au cœur de la révolution IA

Un vent d’avenir souffle sur Macao. L’édition 2026 de BEYOND Expo s’aligne sur une mission claire : “Empowering Asia, Bridging the World”. Cette année, l’événement s’attaque à une question brûlante : comment transformer le génie logiciel en innovations matérielles ? Ici, on parle robotiques, intelligence incarnée, spatial computing, agents IA, écosystèmes ouverts et levées de fonds internationales.

Fait marquant : pour la première fois, des OPCs (one-person companies) viennent bousculer le statu quo, permettant à des entrepreneurs solos et créateurs indépendants de partager la scène avec les poids lourds du secteur. L’édition accueille ainsi plus de 1 000 invités venus du monde entier : Chine, Europe, États-Unis, Moyen-Orient, Amérique du Sud et plus encore. Investisseurs, décideurs, responsables publics et médias internationaux échangent déjà sur un terrain d’innovation plus global que jamais.

Des intervenants de haut vol pour un futur concret

Pour lancer l’événement, Jason Ho, cofondateur de BEYOND Expo, insiste : “L’Asie ne se contente pas de dessiner le digital, elle fabrique le futur.” À ses côtés, des figures emblématiques comme Deepu Talla (NVIDIA Robotics & Edge AI), Felix Zhang (Pudu Robotics), Chi Xu (XREAL) ou encore Matt White (Linux Foundation AI) affirment la puissance de la technologie asiatique et la nécessité vitale de créer des passerelles internationales.

La programmation impressionne : BGlobal Summit, AI Summit, Web2+3, SheTech Women’s Technology Summit… Tout est réuni pour secouer les neurones ou trouver un partenaire clé. Il y en a pour tous : conférences pointues, hackathons, démos, tables rondes sur l’IA physique, la robotique, la beauté intelligente et la santé augmentée. Un vrai laboratoire d’idées et d’opportunités.

BEYOND Expo 2026 démontre que la frontière entre digital et physique n’a jamais été aussi fine. Robots, dispositifs portables, systèmes industriels intelligents : aujourd’hui, l’IA sort de l’écran pour transformer nos usages quotidiens. Ainsi, si vous êtes curieux de découvrir ces innovations, rendez-vous sur place ou consultez la liste complète des participants sur le site officiel. Enfin, quel domaine vous intrigue le plus : robots, spatial computing ou beauty tech ? N’hésitez pas à nous donner votre avis et à partager vos coups de cœur !