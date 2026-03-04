MSI AI-vRAN : une avancée majeure pour booster la 5G et l’IA

Le monde des télécommunications évolue rapidement grâce à l’innovation AI-vRAN de MSI. Présentée lors du MWC 2026 à Barcelone, cette nouvelle génération de solutions promet aux opérateurs plus de simplicité, d’efficacité et de flexibilité. MSI, reconnu pour ses serveurs haute performance, propose aujourd’hui des plateformes qui allient puissance de l’intelligence artificielle et connectivité de pointe pour la 5G et les réseaux de demain.

Les solutions MSI AI-vRAN révolutionnent les réseaux 5G

Face à des besoins en connectivité toujours plus grands, MSI AI-vRAN répond avec une technologie complète et évolutive. Sa pile logicielle s’intègre avec des serveurs GPU puissants, accélérant ainsi la gestion des données, la voix, la vidéo et même les charges de travail IA. Cette innovation vise à accompagner les opérateurs vers des réseaux mobiles plus rapides et intelligents, prêts à anticiper l’arrivée de la 6G.

Une architecture unifiée pour O-RAN, 5G privée et vRAN

L’une des grandes avancées de MSI AI-vRAN est son architecture unifiée. Elle facilite le déploiement sur différents types de réseaux : O-RAN, 5G privée ou encore RAN virtuel. Grâce à cette approche, toutes les fonctions réseau IA s’intègrent en gardant une cohérence technique, ce qui simplifie la gestion et accroît la performance dans tout type d’environnement, du cœur de réseau au cloud.

Des plateformes évolutives adaptées aux besoins des opérateurs

MSI met en avant des plateformes comme la CG480-S6053 et la CG290-S3063. La première gère des charges IA à forte intensité grâce à de nombreux GPU, tandis que la seconde est parfaite pour les sites limités en espace ou en énergie. MSI propose aussi la CX271-S4056, idéale pour l’équilibre et l’efficacité du traitement des données. Les opérateurs peuvent donc choisir et adapter la solution selon leurs besoins, avec une large gamme allant de deux à huit GPU.

En résumé, MSI AI-vRAN ouvre la voie à des réseaux mobiles plus agiles, rapides et intelligents. Grâce à des serveurs évolutifs, une gestion dynamique des ressources et une architecture unifiée, MSI aide les opérateurs à construire les infrastructures de demain. Le futur de la connectivité s’annonce prometteur pour tous.

