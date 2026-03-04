Le RayNeo Air 4 Pro séduit avec son édition Batman unique

RayNeo frappe fort au MWC 2026 de Barcelone avec ses nouvelles lunettes de réalité augmentée RayNeo Air 4 Pro. Deux éditions arrivent sur le marché : une version standard, et une édition Batman pensée pour séduire les fans du super-héros comme les amateurs de technologie. Avec des fonctions novatrices, un confort inédit et un design iconique, RayNeo entend transformer la façon dont nous vivons le divertissement mobile.

Les principales innovations des lunettes RayNeo Air 4 Pro

Les RayNeo Air 4 Pro repoussent les limites actuelles des lunettes AR grand public. Première mondiale, elles intègrent la compatibilité HDR10, offrant des images d’une clarté incroyable et des couleurs éclatantes. Grâce à la puce Vision 4000, non seulement la vidéo s’améliore en temps réel, mais un système Ul innovant transforme instantanément les contenus 2D en 3D immersive.

Le son n’est pas en reste : RayNeo a travaillé avec Bang & Olufsen pour concevoir un audio immersif. Quatre haut-parleurs miniatures et des « tubes sonores » placent le spectateur au centre de l’action, tout en empêchant la fuite des sons vers l’extérieur. Enfin, le confort est au rendez-vous : seulement 76 grammes, une monture ergonomique et un écran virtuel équivalent à 201 pouces à six mètres de distance.

RayNeo Air 4 Pro édition Batman : design et fonctionnalités uniques

L’édition Batman ajoute un style inimitable aux performances d’avant-garde de la version standard. Elle présente un design exclusif inspiré du héros de Gotham, ainsi qu’un bouclier lumineux spécial pour bloquer la lumière ambiante. Cet accessoire assure une immersion totale, au cinéma comme dans la rue, et devient parfait pour le cosplay quotidien.

Deux variantes sont proposées : édition Batman et édition Joker. Chacune fait la part belle à l’expression de soi, transformant ces lunettes en objets mode aussi bien qu’en outils high-tech. Les fans peuvent ainsi afficher leur personnalité tout en profitant d’un divertissement immersif où qu’ils soient.

Tarifs, disponibilité et exposition mondiale du RayNeo Air 4 Pro

Les RayNeo Air 4 Pro sont accessibles au grand public depuis le 27 février 2026. En Amérique du Nord, la version standard est proposée à un tarif spécial de 249 $ durant le premier mois, la limitée Batman à 269 $. En Union européenne, l’édition standard est à 299 € et la Batman à 319 €. Au Royaume-Uni, comptez respectivement 249 £ et 289 £. Ces tarifs sont valables pendant le premier mois de lancement seulement.

Les lunettes sont disponibles sur Amazon et RayNeo.com avec une présence remarquée au salon MWC 2026. Les visiteurs peuvent tester en direct ce que promet la prochaine génération de réalité augmentée.

Avec les RayNeo Air 4 Pro, RayNeo confirme sa place de leader de la réalité augmentée grand public. Innovantes, pratiques et stylées, ces lunettes s’adressent à tous ceux qui veulent vivre le divertissement de demain. Que vous soyez fan de Batman ou amateur de haute technologie, le RayNeo Air 4 Pro promet une immersion spectaculaire et un confort inédit, partout et à tout moment.

