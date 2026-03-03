TEST – Asus Zenbook Duo 2026 (UX8407AA), le PC portable ultime pour travailler partout

Asus poursuit une idée qu’il affine depuis plusieurs années : transformer l’ordinateur portable en véritable station de travail mobile. Avec ce Zenbook Duo 2026, la marque pousse encore plus loin son concept de double écran intégré. Sur le papier, la promesse est simple. Offrir un PC capable de remplacer une installation plus lourde, sans sacrifier ni la mobilité, ni l’autonomie, ni les performances. Après une longue utilisation dans des contextes très différents, entre les cours, le télétravail et les trajets en train, une chose ressort très vite : ce format ne relève plus du gadget. Asus signe ici une machine redoutablement bien pensée, cohérente et franchement impressionnante à l’usage.

Design et hardware de l’Asus Zenbook Duo 2026

Dans son principe, ce Zenbook Duo repose toujours sur une idée très forte : proposer deux vrais écrans de 14 pouces dans un seul ordinateur portable. Le résultat reste forcément un peu plus épais qu’un ultraportable classique, avec un poids de 1,65 kg. Sur le papier, ce n’est pas léger. En pratique, cela reste très acceptable quand on considère que l’on transporte en réalité un PC, un second écran et un clavier détachable dans un seul bloc. C’est d’ailleurs tout l’intérêt du produit. Là où une configuration équivalente demanderait plusieurs accessoires, Asus concentre tout dans une machine unique. Le format reste donc étonnamment raisonnable, surtout au regard de ce qu’il embarque.

Pour le reste, Asus conserve un design sobre et sérieux, avec un coloris gris qui fonctionne très bien. L’ensemble inspire confiance dès la prise en main. La fabrication paraît solide, sans extravagance inutile. On retrouve aussi une béquille intégrée, toujours aussi pratique au quotidien. Elle permet de redresser l’appareil, de mieux positionner les écrans et d’améliorer le confort visuel. C’est un détail, mais il change beaucoup de choses à l’usage. Le clavier souple détachable s’intègre bien à l’ensemble, et renforce cette impression de produit intelligent. Tout n’est pas parfait, bien sûr. Les bordures supérieures restent visibles, même si cela se comprend avec la caméra IR et Windows Hello. Malgré cela, le design global est excellent, car il sert avant tout l’usage.

Connectique et connectivité

La connectique de ce Zenbook Duo 2026 va à l’essentiel. On retrouve un port USB-A, deux Thunderbolt 4 compatibles affichage et alimentation, ainsi qu’un HDMI 2.1 FRL. Ce n’est pas une connectique pléthorique, mais elle reste bien pensée. Les deux ports Thunderbolt offrent une vraie souplesse pour brancher un écran, un dock ou charger la machine selon le côté disponible. Le HDMI est aussi une bonne nouvelle pour un usage plus classique, notamment en bureau ou en déplacement. En revanche, on peut toujours regretter l’absence d’un port USB-A supplémentaire, voire d’une prise jack selon les usages. Cela reste donc une connectique moderne, cohérente, mais un peu limitée pour une machine aussi orientée productivité.

Du côté de la connectivité sans fil, Asus propose quelque chose de très solide. Le Wi-Fi 7 est présent, ce qui place immédiatement l’appareil dans le haut du panier. C’est un vrai plus pour tous les usages modernes, surtout quand on travaille à distance, avec du cloud, du streaming local ou un accès distant à une autre machine. Le Bluetooth 5.4 est aussi de la partie, ce qui garantit une liaison stable avec les périphériques sans fil. Dans les faits, cet aspect compte beaucoup sur ce type de produit. Le Zenbook Duo repose justement sur la flexibilité, la mobilité et les configurations hybrides. Sur ce point, Asus coche donc les bonnes cases, avec une base technique sérieuse et très actuelle.

Clavier et pavé tactile

Le clavier du Zenbook Duo 2026 reprend l’une des meilleures idées de ce format, à savoir un module détachable qui permet de transformer très facilement l’expérience d’utilisation. Posé sur l’écran inférieur, il redonne au PC une apparence plus classique. Retiré, il libère au contraire tout l’intérêt du double écran. Cette flexibilité change beaucoup de choses au quotidien, car elle permet d’adapter la machine à l’espace disponible et à la manière de travailler. En cours, par exemple, il devient très simple d’ouvrir les deux écrans face à soi, puis de garder le clavier devant, sur la table, sans sensation de compromis. Dans le train, c’est encore plus parlant. Le clavier peut rester sur les genoux, pendant que l’ordinateur demeure légèrement plus loin, mieux positionné, avec un vrai gain de confort. Ce n’est donc pas seulement un accessoire pratique. C’est une pièce centrale dans l’intérêt du produit.

À l’usage, ce clavier s’en sort d’ailleurs très bien. La frappe est agréable, suffisamment précise, avec un bon niveau de confort pour écrire longtemps sans fatigue particulière. On retrouve une sensation sérieuse, cohérente avec le positionnement haut de gamme de la machine. Le pavé tactile, de son côté, reste bien intégré et globalement convaincant. Il répond correctement, se montre précis, et permet de naviguer sans difficulté dans Windows. Il n’est pas gigantesque, évidemment, car le format détachable impose certaines limites physiques. Pourtant, dans les faits, cela ne pose pas réellement de problème. L’ensemble reste cohérent, surtout pour un ordinateur qui doit concilier mobilité, modularité et compacité. Asus parvient donc à proposer un duo clavier-pavé tactile crédible, sans donner l’impression d’un compromis bâclé. Au contraire, on sent que l’ergonomie a été réfléchie avec sérieux.

Écran de l’Asus Zenbook Duo 2026

L’un des points les plus impressionnants de ce Zenbook Duo 2026, ce sont évidemment ses deux écrans. Asus propose ici deux dalles OLED de 14 pouces, dans un format 16/10 très agréable pour la bureautique comme pour les usages plus polyvalents. La définition 3K de 2880 x 1800 pixels apporte une finesse remarquable, tandis que le taux de rafraîchissement de 144 Hz renforce immédiatement la sensation de fluidité. À cela s’ajoutent un temps de réponse très faible, une luminosité de 500 nits, avec un pic HDR à 1000 nits, ainsi qu’une couverture DCI-P3 complète. Sur le plan purement technique, c’est donc du très haut niveau. Dans les faits, cela se voit immédiatement. L’image est superbe, les contrastes sont profonds, les couleurs ressortent très bien, et l’OLED fait toujours son effet dès les premières minutes. Asus ne se contente pas d’ajouter un second écran. La marque ajoute surtout deux très beaux écrans, ce qui change tout.

Mais au-delà de la fiche technique, c’est surtout l’usage qui rend ce duo particulièrement fort. Travailler sur deux écrans intégrés change réellement la manière d’utiliser un PC portable. On ouvre une documentation sur l’un, on écrit sur l’autre. On garde une visioconférence en haut, tout en travaillant en bas. Enfin, on étend aussi plus facilement un environnement de travail complet, sans dépendre d’un moniteur externe. C’est là que le produit devient redoutable. En cours, en télétravail ou même dans un train, cette disposition apporte un confort que peu d’ordinateurs portables peuvent offrir. Le tactile ajoute aussi une couche de polyvalence appréciable, tout comme la compatibilité stylet, qui ouvre d’autres usages possibles. Bien sûr, tout cela reste plus ostentatoire qu’un PC traditionnel. On attire forcément davantage le regard avec deux écrans déployés. Pourtant, une fois passé cet aspect, il devient difficile de revenir en arrière. Le Zenbook Duo ne propose pas seulement plus d’espace. Il propose une autre logique de travail.

Audio de l’Asus Zenbook Duo 2026

L’audio de ce Zenbook Duo 2026 est globalement de bon niveau. Les haut-parleurs intégrés, soutenus par la technologie Smart Amp, délivrent un rendu propre, net et suffisamment puissant pour la majorité des usages. Les voix ressortent bien, ce qui est appréciable en visioconférence, en vidéo ou même pour une écoute plus simple au quotidien. Le son reste clair, sans saturation marquée à volume raisonnable, et l’ensemble accompagne correctement le positionnement premium du produit. Cela ne signifie pas pour autant que l’on atteint ici le meilleur rendu du marché. On sent qu’Asus privilégie avant tout l’équilibre et la polyvalence. Il y a donc une vraie maîtrise, mais pas nécessairement cette richesse ou cette ampleur qui marquent immédiatement sur certains modèles très orientés multimédia. Malgré cela, le résultat reste sérieux, et surtout cohérent avec une machine pensée d’abord pour la productivité.

L’expérience audio ne se limite toutefois pas aux seuls haut-parleurs. Le Zenbook Duo profite aussi d’un ensemble très solide pour tout ce qui relève de la communication. Les microphones intégrés font correctement le travail, et l’on retrouve en complément plusieurs fonctions logicielles utiles, notamment autour de la réduction de bruit par intelligence artificielle. Dans un contexte de télétravail, cela prend tout son sens. La webcam FHD avec capteur IR renforce également cette bonne impression, car elle permet à la fois des appels de qualité correcte et une authentification rapide avec Windows Hello. Ce n’est donc pas un simple détail sur la fiche technique. C’est un ensemble cohérent, pensé pour des usages modernes, où l’on alterne sans cesse entre rédaction, réunions, visio et consommation de contenus. Sur ce point, le Zenbook Duo reste fidèle à sa philosophie générale. Il cherche moins à impressionner artificiellement qu’à proposer une expérience complète, pratique et bien exécutée.

Performances

Les performances de ce Zenbook Duo 2026 sont, très franchement, impressionnantes. Asus intègre ici un Intel Core Ultra X9 388H, épaulé par un circuit Intel Arc et par un NPU annoncé jusqu’à 50 TOPS. Dit ainsi, cela peut sembler très théorique. Pourtant, à l’usage, le résultat est immédiatement concret. La machine se montre rapide, nerveuse, et surtout très constante. On sent qu’il y a de la réserve, même lorsque l’on pousse un peu plus loin les usages. Ouvrir beaucoup d’applications, jongler entre plusieurs fenêtres, lancer des logiciels plus lourds ou travailler avec un environnement chargé ne lui fait pas peur. Le plus marquant, au fond, n’est même pas la puissance brute. C’est plutôt cette impression de fluidité permanente, qui donne le sentiment d’utiliser une machine haut de gamme réellement aboutie. Dans cette configuration, le Zenbook Duo ne se contente pas d’être original. Il est aussi très performant, ce qui est évidemment essentiel à ce niveau de prix.

C’est d’ailleurs dans les usages du quotidien que cette puissance prend tout son sens. J’ai utilisé ce PC dans de nombreuses situations, parfois très classiques, parfois beaucoup plus particulières. En cours, par exemple, il tenait sans difficulté avec plusieurs fenêtres ouvertes sur les deux écrans, du navigateur, de la prise de notes, de la documentation et d’autres outils en parallèle. En télétravail, il encaissait tout aussi bien les appels, la bureautique, le multitâche et les logiciels plus exigeants. J’ai aussi pu l’utiliser comme point d’accès vers mon PC fixe à distance, avec Parsec, en profitant justement de ce confort multi-écrans qui change complètement l’expérience. Dans ce cadre, le Zenbook Duo devenait presque une extension mobile de mon setup habituel. Et c’est là que ce produit m’a vraiment bluffé. Il permet de recréer un environnement de travail très complet dans un format encore transportable. On retrouve donc une machine capable de répondre à des usages sérieux, sans jamais donner l’impression de peiner. Franchement, sur ce point, c’est un sans-faute.

Autonomie et fonctionnement en mobilité

L’autonomie est l’un des aspects les plus étonnants de ce Zenbook Duo 2026. Sur le papier, la présence d’une batterie de 99 Wh laissait espérer de bonnes choses. Dans les faits, le résultat dépasse même ce que l’on pourrait attendre d’un ordinateur avec deux écrans OLED. Asus parvient ici à proposer une endurance vraiment remarquable. Selon les usages, on peut tourner autour de quatorze heures, ce qui est excellent dans l’absolu, et encore plus sur un format aussi atypique. Bien sûr, tout dépend de la luminosité, du nombre d’écrans réellement utilisés, du type de tâches en cours et de la connexion réseau. Mais même en tenant compte de cela, la machine reste très impressionnante. Là où l’on pourrait craindre un produit spectaculaire mais contraignant, on découvre en réalité un ordinateur qui tient vraiment la route au quotidien. Cela change beaucoup de choses, car le double écran n’apparaît plus comme un luxe énergivore. Il devient au contraire un vrai outil de travail mobile, que l’on peut utiliser sereinement pendant de longues heures.

C’est surtout en déplacement que cette endurance prend toute sa valeur. Dans le train, sur plusieurs heures de trajet, le Zenbook Duo s’est montré particulièrement convaincant. En mode classique, il reste discret et assez simple à utiliser dans un espace réduit. En mode déplié, il devient plus ambitieux, mais aussi beaucoup plus confortable, notamment avec le clavier posé sur les genoux. Cette configuration peut paraître un peu démonstrative, mais elle fonctionne réellement bien. De manière plus générale, tout le fonctionnement en mobilité est très réussi. Le clavier détachable, la béquille, le double écran, l’autonomie élevée et la bonne tenue générale de la machine créent un ensemble très cohérent. On peut l’utiliser en cours, dans un canapé, dans un train, ou en télétravail sans avoir l’impression de devoir lutter contre le format. Au contraire, le Zenbook Duo finit souvent par s’adapter mieux que prévu à des situations très variées. C’est précisément ce qui le rend aussi fort. Derrière son concept un peu spectaculaire, il y a surtout un ordinateur portable qui a été pensé pour être utilisé partout, et utilisé sérieusement.

Usages du Zenbook Duo 2026

Après une longue utilisation, la vraie question reste assez simple : est-ce qu’un ordinateur portable à deux écrans apporte réellement quelque chose au quotidien ? Dans le cas de ce Zenbook Duo 2026, la réponse est clairement oui. Ce n’est pas un produit pensé pour tout le monde, mais dès que l’on multiplie les fenêtres, les documents, les outils ou les contextes de travail, il devient redoutablement pertinent. En cours, par exemple, j’ai très vite pris l’habitude d’exploiter les deux écrans face à moi, avec le clavier détaché. Cela crée une configuration très confortable, même si elle est forcément un peu spectaculaire visuellement. On peut afficher la prise de notes sur un écran, la documentation ou le support du cours sur l’autre, et conserver une vraie sensation d’espace. Cette manière de travailler change beaucoup de choses, car elle rapproche l’expérience d’un poste fixe, sans perdre le côté transportable d’un portable.

Cet intérêt se retrouve aussi dans un usage plus hybride, entre mobilité et poste de travail étendu. L’un des cas les plus marquants, pour moi, a été l’association du Zenbook Duo avec un autre écran à côté, en l’occurrence une tablette Samsung utilisée en affichage sans fil. Avec cela, je pouvais obtenir un environnement à trois écrans dans un volume pourtant très raisonnable. Le tout me permettait ensuite d’accéder à mon PC à la maison via Parsec, et de retrouver une logique d’usage très proche de mon installation habituelle. Ce cas reste assez spécifique, bien sûr, mais il dit quelque chose d’important sur ce produit. Le Zenbook Duo n’est pas simplement un PC portable avec une originalité en plus. Il devient une base de travail extrêmement flexible, capable de s’intégrer dans des setups variés, y compris quand on bouge souvent. À ce niveau, le format prend tout son sens.

En parallèle, il reste aussi très convaincant dans des usages plus simples. On peut l’utiliser comme un ordinateur portable classique, sans déployer tout son potentiel à chaque fois, et c’est justement ce qui le rend bon. En télétravail, il apporte immédiatement un confort supérieur grâce au double écran. Dans le train, il peut soit rester discret en mode standard, soit devenir beaucoup plus intéressant une fois déplié, notamment avec le clavier sur les genoux. Dans le canapé aussi, ce clavier détachable s’avère utile, car il permet d’adopter une posture plus naturelle. Tout n’est pas parfait pour autant. Le format reste un peu plus épais qu’un ultraportable traditionnel, et l’ensemble attire forcément davantage l’attention lorsqu’il est entièrement déployé. On peut aussi noter que la connectique reste un peu juste pour une machine aussi ambitieuse. Malgré cela, les usages réels l’emportent très largement sur les compromis. Asus réussit à proposer un produit qui, loin d’être un simple exercice de style, répond à de vrais besoins de productivité.

Conclusion

L’Asus Zenbook Duo 2026 est un ordinateur portable tout simplement exceptionnel. Il ne se contente pas de reprendre une bonne idée. Il la pousse cette fois à un niveau de maturité très rare. Avec ses deux écrans OLED de grande qualité, son excellent clavier détachable, ses performances de très haut niveau, son autonomie bluffante et sa vraie cohérence d’ensemble, il parvient à transformer un concept potentiellement gadget en outil de travail redoutablement efficace. Bien sûr, il reste quelques limites. La machine est un peu plus épaisse qu’un ultraportable classique, sa connectique pourrait être plus généreuse, et le format demeure plus démonstratif qu’un PC traditionnel. Pourtant, ces réserves pèsent peu face à tout ce qu’il apporte. Ce Zenbook Duo 2026 est le meilleur PC portable que j’ai pu tester jusqu’ici, et sans doute celui qui m’a le plus amusé à utiliser dans des contextes très différents. Surtout, il marque pour moi une forme de fin de cycle, puisque ce sera le dernier ordinateur portable que je teste en tant qu’étudiant, alors que ma dernière période de cours s’achève en mars. Pour cette raison aussi, ce test a une saveur un peu particulière. Mais même en laissant cet aspect de côté, le verdict reste le même : Asus signe ici une machine brillante, intelligente, aboutie, et mérite très clairement son 10 sur 10.

