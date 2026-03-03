L’ammoniac vert : un bond audacieux vers une énergie propre

Le monde vient d’entrer dans une nouvelle ère énergétique. Envision réalise la première expédition commerciale d’ammoniac vert de Mongolie intérieure vers la Corée du Sud. Cette prouesse marque un tournant majeur, prouvant que la chaîne de valeur de l’ammoniac sans carbone est désormais une réalité.

Lancement historique de la première cargaison d’ammoniac vert

La première expédition d’ammoniac vert a quitté la plus grande base de production mondiale, à Chifeng. Cette cargaison à destination de LOTTE Fine Chemical, en Corée du Sud, représente bien plus qu’un simple transport de matières premières : elle incarne l’espoir d’un avenir sans carbone. Selon Envision, ce projet est désormais passé du rêve à la réalité grâce à des technologies de pointe et à une organisation logistique sans faille.

Envision innove avec une production 100% renouvelable et certifiée

L’usine d’Envision fonctionne grâce à un système d’énergie 100 % renouvelable, géré par l’IA physique. Celle-ci coordonne l’énergie éolienne et solaire pour produire l’hydrogène, qui servira à fabriquer l’ammoniac vert. En 2025, l’usine produira déjà 320 000 tonnes par an et vise 1,5 million de tonnes à l’horizon 2028. Ce volume ambitionne de faire figure de modèle pour les parcs industriels propres à travers le monde. De plus, le produit d’Envision est certifié ISCC EU, ISCC PLUS et RFNBO, gages de sa qualité et de sa conformité aux normes internationales.

Un partenariat stratégique pour la transition énergétique asiatique

Cette première cargaison marque aussi le début d’une coopération accrue entre la Chine et la Corée du Sud. LOTTE Fine Chemical voit dans ce projet le point de départ d’une vraie chaîne de valeur de l’hydrogène et de l’ammoniac verts, essentielle pour l’Asie. Les entreprises s’unissent afin de faire de la Corée du Sud le premier centre d’ammoniac propre du continent. Le projet a été présenté lors du Forum économique mondial comme une référence mondiale pour la transition industrielle bas carbone.

Grâce à l’ammoniac vert, Envision montre que la transition énergétique mondiale est en marche. Son modèle s’appuie sur une production propre, certifiée et exportée à grande échelle. Cette innovation ouvre la voie à un futur où les énergies renouvelables et l’intelligence artificielle seront au cœur de l’industrie, pour une planète plus verte et plus saine.

Lisez notre dernier article tech : Cybersécurité : les 10 bonnes habitudes à adopter sur votre PC dès maintenant !