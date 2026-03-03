iPhone 17e : Apple frappe fort avec plus de puissance et deux fois plus de stockage

Apple surprend en dévoilant l’iPhone 17e, un modèle d’entrée de gamme qui conserve son prix attractif tout en doublant son espace de stockage. Outre son design familier, la marque intègre des nouveautés qui pourraient séduire ceux qui veulent un smartphone compact mais performant.

Un prix inchangé mais une capacité doublée

L’iPhone 17e démarre à 719 €, exactement comme son prédécesseur. La différence est pourtant majeure : le stockage de base passe de 128 Go à 256 Go. Cette évolution répond à une critique récurrente des utilisateurs, souvent contraints de jongler avec leurs fichiers et applications.

Ce choix stratégique permet à Apple de rendre son modèle le plus abordable bien plus compétitif. En offrant deux fois plus d’espace sans hausse de prix, la marque se positionne face à une concurrence qui multiplie les options de milieu de gamme.

L’iPhone 17e embarque la même puce que celle des modèles premium

Sous son apparence classique, l’iPhone 17e cache la puce A19, la même que celle des modèles haut de gamme. Gravée en 3 nm, elle promet une fluidité remarquable et une meilleure gestion de l’énergie. Les applications gourmandes et les fonctions liées à l’intelligence artificielle tournent ainsi sans ralentissement.

Cette intégration marque une rupture avec les générations précédentes, dont les modèles « e » se contentaient de processeurs plus anciens. Apple montre qu’il veut offrir une expérience complète, même sur son smartphone le plus accessible.

Un design qui reste fidèle à l’image d’Apple

Visuellement, l’iPhone 17e ne change pas. On retrouve l’encoche en haut de l’écran, un seul capteur photo et une dalle OLED limitée à 60 Hz. Ce choix peut sembler conservateur, mais il permet de maintenir un prix bas tout en garantissant une qualité d’affichage correcte.

Apple mise sur la continuité pour séduire les utilisateurs attachés à un format compact de 6,1 pouces. Le design reste simple et efficace, avec une finition en aluminium et de nouvelles couleurs, dont un rose poudré inédit.

Des fonctionnalités modernisées

L’iPhone 17e se distingue effectivement par ses fonctionnalités. Par exemple, il intègre MagSafe, la recharge sans fil rapide et l’écosystème d’accessoires magnétiques. Le bouton Action, déjà présent sur les modèles supérieurs, fait aussi son apparition pour personnaliser les raccourcis.

Ces améliorations renforcent l’impression d’un smartphone complet, qui ne se contente plus d’être une version allégée. Apple cherche à séduire ceux qui veulent un appareil fiable et pratique sans investir dans les modèles Pro.

L’iPhone 17e gagne en autonomie et en résistance

L’iPhone 16e avait marqué les esprits par son autonomie solide. Le 17e poursuit sur cette lancée, avec une optimisation énergétique liée à la puce A19. Les utilisateurs devraient profiter d’une journée entière d’usage intensif sans difficulté.

Côté robustesse, l’écran est désormais protégé par Ceramic Shield 2, trois fois plus résistant aux rayures. Ce détail peut sembler mineur, mais il répond aux attentes de ceux qui veulent un smartphone durable au quotidien.