TUTO – Comment créer un compte Prime Video ?

Prime Video est aujourd’hui l’une des plateformes de streaming les plus populaires au monde. Accessible en quelques clics, elle permet de profiter d’un vaste catalogue de films, de séries et de contenus exclusifs. Néanmoins, avant de plonger dans cet univers, il est essentiel de comprendre ce qu’est Prime Video, ce qu’elle propose, sur quels supports elle fonctionne, combien coûte l’abonnement et surtout comment créer son compte. C’est justement ce que nous allons vous expliquer dans ce tutoriel !

Prime Video, késako ?

Prime Video est le service de streaming vidéo proposé par Amazon. Il fait partie des avantages inclus dans l’abonnement Amazon Prime, qui combine divertissement et services pratiques comme la livraison rapide et gratuite. Avec Prime Video, les abonnés accèdent à des milliers de films, séries et documentaires, disponibles à la demande et sans publicité.

Ce service se distingue par ses productions originales, appelées « Amazon Originals », qui rencontrent un succès mondial. Prime Video est donc à la fois une plateforme de diffusion de contenus existants et un créateur de programmes exclusifs, ce qui en fait un acteur majeur du marché du streaming.

Quels sont les contenus disponibles sur Prime Video ?

Prime Video propose un catalogue très varié. On y trouve des films récents, des classiques du cinéma, des séries cultes, mais aussi des documentaires et des programmes pour enfants. Les amateurs de sport peuvent également profiter de retransmissions en direct, selon les accords locaux.

Les « Amazon Originals » sont un atout majeur. Des séries comme The Boys, Jack Ryan ou Reacher sont devenues des références. Prime Video enrichit régulièrement son offre avec de nouvelles productions exclusives, ce qui garantit aux abonnés un contenu toujours renouvelé.

Sur quelles plateformes pouvez-vous profiter de Prime Video ?

Prime Video est accessible sur une multitude de supports. Vous pouvez y accéder depuis un ordinateur via un navigateur web, mais aussi sur smartphone et tablette grâce à l’application dédiée. Les téléviseurs connectés, les consoles de jeux et les boîtiers multimédias comme Fire TV ou Apple TV permettent également de profiter du service.

Cette compatibilité étendue rend Prime Video très pratique : vous pouvez commencer un film sur votre télévision, le poursuivre sur votre smartphone et le terminer sur votre ordinateur. L’expérience est pensée pour être fluide et adaptée à tous les modes de consommation.

Quel est le tarif de l’abonnement Prime Video ?

En France, l’abonnement Amazon Prime, qui inclut Prime Video, coûte 6,99 € par mois ou 69,90 € par an. Les étudiants bénéficient d’une offre spéciale appelée Prime Student : ils profitent d’un essai gratuit de 90 jours, puis paient seulement 3,49 € par mois ou 34,95 € par an.

Ce tarif inclut non seulement l’accès illimité à Prime Video, mais aussi la livraison rapide et gratuite sur Amazon, des réductions exclusives et d’autres avantages comme Prime Music ou Prime Reading. C’est donc un abonnement global qui combine divertissement et services pratiques.

Quelles sont les étapes à suivre pour créer un compte Prime Video ?

Pour créer un compte Prime Video, il faut d’abord disposer d’un compte Amazon. Si vous n’en avez pas, rendez-vous sur amazon.fr et cliquez sur « Créer un compte ». Renseignez vos informations personnelles (nom, adresse e-mail, mot de passe) puis validez.

Une fois votre compte Amazon créé, vous pouvez souscrire à Amazon Prime. Cliquez sur « Essayer Amazon Prime » et suivez les instructions : choix de l’abonnement mensuel ou annuel, saisie des informations de paiement et confirmation de vos adresses de facturation et de livraison. Vous bénéficiez généralement d’un essai gratuit de 30 jours avant que l’abonnement ne soit facturé.

Peut-on partager son compte Prime Video ?

Oui, il est possible de partager certains avantages de l’abonnement Amazon Prime avec un membre de votre foyer. Grâce à la fonctionnalité « Amazon Household », vous pouvez associer deux comptes adultes et jusqu’à quatre profils enfants. Cela permet de profiter de Prime Video sur plusieurs appareils tout en personnalisant les recommandations.

Cependant, il est important de noter que le partage doit rester familial. En effet, Amazon interdit le partage massif de comptes en dehors du foyer. Chaque utilisateur peut créer son propre profil pour garder une expérience adaptée à ses goûts, mais l’abonnement reste unique et lié au titulaire principal.

Si vous souhaitez mettre fin à votre abonnement Prime Video, il suffit de vous rendre dans les paramètres de votre compte Amazon. Cliquez sur « Votre abonnement Prime » puis sur « Mettre fin à l’abonnement ». Vous pouvez choisir de l’annuler immédiatement ou à la fin de la période en cours.

La suppression du compte Prime Video entraîne la perte de tous les avantages liés à Amazon Prime. Vous ne pourrez plus accéder aux contenus en streaming ni bénéficier des services associés comme la livraison gratuite. Toutefois, vous gardez la possibilité de réactiver votre abonnement à tout moment en suivant les mêmes étapes que lors de la création.

Et voilà, vous savez désormais comment fonctionne la création d’un compte Prime Video.