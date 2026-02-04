Zoomex frappe fort en Europe avec des offres exclusives et sportives

Zoomex, la plateforme reconnue de trading de crypto-monnaies, frappe un grand coup sur le marché européen. Avec sa campagne « Zoomex Welcomes You Home », elle offre des récompenses inédites et des expériences sportives de rêve. Découvrons ensemble les nouveautés et atouts de cette initiative remarquable.

Une campagne de bienvenue inédite signée Zoomex en Europe

La nouvelle campagne de Zoomex cible spécifiquement les utilisateurs européens du 20 janvier au 22 février 2026. Ce lancement stratégique vise à séduire les amateurs de crypto grâce à un package de bienvenue de 4 000 dollars et des accès VIP à des événements sportifs majeurs. Les participants peuvent bénéficier de bonus, d’expériences Formule 1 et de billets pour la Coupe du monde.

Des récompenses exclusives pour les nouveaux traders européens

L’offre promotionnelle est divisée en deux niveaux, ce qui permet à chacun de trouver sa place :

Pour les nouveaux venus : 10 USDT offerts pour la vérification mobile.

10 USDT offerts pour la vérification mobile. Des récompenses pour les dépôts intermédiaires (150 $ + 50 jetons).

Des bonus de trading pouvant atteindre 200 $.

Quant aux traders VIP et institutions, ils profitent d’un accueil « tapis rouge » :

Jusqu’à 4 000 $ de primes et bons d’achat.

de primes et bons d’achat. Des produits financiers sur-mesure, accès prioritaire limité à 5 jours.

Expérience Coupe du monde, accès VIP F1, et airdrops BTC pour les meilleurs.

Zoomex allie expérience de trading et prestige sportif mondial

Grâce à ses partenariats avec des grandes figures du sport comme l’équipe Haas F1 et le gardien de but Emiliano Martínez, Zoomex fusionne technologie et passion sportive. La marque promet à ses clients non seulement le meilleur du trading, mais aussi des moments uniques sur les plus grandes scènes sportives mondiales. Cette synergie entre performance et adrénaline distingue nettement la plateforme.

En résumé, Zoomex s’impose en Europe comme un acteur innovant et ambitieux du trading de crypto. Sa campagne « Zoomex Welcomes You Home » allie récompenses attractives, sécurité, et exclusivité. Pour les passionnés de finance et de sport, c’est une occasion à ne pas manquer pour profiter d’une expérience enrichissante et fiable.

