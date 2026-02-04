Windows 11 : les meilleures astuces pour accélérer vos transferts de fichiers

Transférer des fichiers sur Windows 11 semble simple, mais la vitesse dépend de nombreux facteurs. Le type de disque, le port utilisé ou encore les tâches en arrière-plan influencent directement les performances. Heureusement, quelques réglages suffisent pour rendre vos copies plus rapides et fluides. Dans ce dossier, nous vous dévoilons toutes nos astuces pour optimiser vos transferts et gagner du temps au quotidien.

1. Vérifiez le type de stockage utilisé

La vitesse de transfert varie fortement selon que vous utilisez un disque dur mécanique ou un SSD. En effet, les disques durs classiques restent limités par leur technologie, tandis que les SSD offrent des débits bien supérieurs. Par conséquent, si vous copiez régulièrement de gros fichiers, investir dans un SSD est une solution efficace.

Par ailleurs, un SSD réduit aussi les temps d’accès, ce qui accélère la copie de nombreux petits fichiers. Windows 11 exploite pleinement ces performances, à condition que le disque soit bien configuré. Par conséquent, vérifiez que votre SSD utilise le protocole NVMe pour profiter de vitesses maximales.

2. Choisissez les bons ports USB avant de transférer vos fichiers sur Windows 11

Tous les ports USB ne se valent pas. Les anciens ports USB 2.0 limitent fortement la vitesse de transfert. À l’inverse, les ports USB 3.0 ou 3.1 offrent des débits bien plus élevés. Par conséquent, branchez toujours vos périphériques sur les ports les plus récents de votre PC pour éviter les ralentissements.

De même, Windows 11 reconnaît automatiquement le type de port utilisé. Vous pouvez vérifier cette information dans le gestionnaire de périphériques. En utilisant un port moderne, vous réduisez considérablement le temps nécessaire pour copier des fichiers volumineux.

3. Optimisez le système de fichiers

Le format du système de fichiers influence aussi la vitesse de transfert. NTFS reste le format le plus adapté pour Windows 11, surtout pour les disques internes. Pour les clés USB ou disques externes, exFAT est recommandé car il gère mieux les gros fichiers et reste compatible avec d’autres systèmes.

En revanche, si vos périphériques utilisent encore FAT32, vous risquez des limitations importantes. Reformater vos supports en exFAT ou NTFS permet d’améliorer les performances. Mais avant cela, prenez soin de sauvegarder vos données avant toute opération de formatage.

4. Fermez les applications en arrière-plan

Les processus actifs consomment des ressources et ralentissent les transferts. Bien que Windows 11 puisse gérer plusieurs tâches en même temps, certaines applications gourmandes peuvent réduire la vitesse de copie. De ce fait, fermez les logiciels inutiles avant de lancer un transfert important.

Vous pouvez aussi vérifier l’utilisation du processeur et de la mémoire dans le gestionnaire des tâches. En libérant des ressources, vous permettez à Windows 11 de consacrer plus de puissance aux opérations de copie.

5. Utilisez l’outil Robocopy

L’Explorateur de fichiers de Windows 11 reste pratique, mais il n’est pas toujours le plus rapide. Pour des transferts massifs, l’outil Robocopy offre de meilleures performances. Ce programme intégré copie les fichiers de manière plus efficace et gère mieux les interruptions.

Robocopy fonctionne via la ligne de commande. Il demande un peu d’habitude, mais ses options avancées permettent de personnaliser les transferts. Vous pouvez par exemple copier uniquement les fichiers modifiés ou reprendre une copie interrompue sans recommencer depuis le début.

6. Mettez à jour vos pilotes

Des pilotes obsolètes peuvent limiter les performances de vos périphériques. Windows 11 installe automatiquement les mises à jour, mais il est conseillé de vérifier régulièrement. Les pilotes de votre carte mère, de vos ports USB ou de vos disques influencent directement la vitesse de transfert.

Vous pouvez utiliser Windows Update ou télécharger les pilotes depuis le site du constructeur. Une mise à jour corrige souvent des problèmes de compatibilité et améliore la stabilité. En gardant vos pilotes à jour, vous assurez des transferts rapides et fiables.

7. Surveillez l’état de vos disques

Un disque dur ou un SSD en mauvais état ralentit les transferts. Windows 11 propose des outils pour vérifier la santé de vos supports. Des secteurs défectueux ou une usure avancée peuvent expliquer des vitesses réduites. Dans ce cas, remplacer le disque devient nécessaire.

Un entretien régulier prolonge la durée de vie de vos périphériques. Défragmentez vos disques durs mécaniques et utilisez les outils d’optimisation pour vos SSD. Ces opérations simples garantissent des performances constantes et évitent les ralentissements.

Et voilà, vous disposez désormais de toutes nos astuces pour accélérer les transferts de fichiers sous Windows 11. Pour aller plus loin, découvrez aussi les 5 extensions Chrome à connaître pour protéger votre vie privée !