AQBot PM assure une surveillance efficace et fiable de l’air sur les chantiers

Sur les chantiers de construction en Inde, la qualité de l’air devient une vraie priorité. L’arrivée du système AQBot PM d’Oizom marque un tournant pour les entreprises du secteur. Ce dispositif aide les entrepreneurs à respecter facilement les normes imposées par la BMC. Découvrons comment cette technologie redéfinit la surveillance de l’air.

AQBot PM : une solution innovante pour la qualité de l’air

L’AQBot PM permet la surveillance des PM2,5 et PM10 en temps réel. Il fonctionne sans relâche, même dans des conditions extrêmes, souvent rencontrées sur les chantiers. Ce capteur sophistiqué transmet directement les données au centre de contrôle de la BMC. Ainsi, la conformité et la transparence deviennent simples à atteindre, et en continu.

Automatisation et conformité grâce à la technologie Oizom

Ce qui distingue vraiment AQBot PM, c’est l’automatisation des actions correctives. Le système déclenche sans délai les équipements de suppression de poussière dès qu’un seuil est atteint. Grâce à cela, les équipes restent concentrées sur le travail, tout en préservant la sécurité. Cette réactivité automatique limite fortement le risque de non-conformité.

Les succès d’AQBot PM sur les chantiers en Inde

Déjà utilisé par plus de 100 groupes de construction, AQBot PM équipe plus de 300 sites partout en Inde. Il s’impose sur différents projets, des usines de béton aux grandes carrières. Cette adoption rapide illustre la confiance du secteur envers les solutions Oizom pour une gestion efficace de la pollution et une avancée vers les technologies environnementales.

En conclusion, AQBot PM d’Oizom transforme la gestion de la qualité de l’air sur les chantiers. Sa capacité à surveiller et réagir en temps réel répond aux exigences de la BMC. Les entreprises peuvent ainsi garantir sécurité, conformité et travaux ininterrompus. Choisir AQBot PM, c’est choisir la tranquillité sur vos sites de construction.

