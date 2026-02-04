Lam Research CEA-Leti : une alliance prometteuse pour l’innovation verte

Lam Research et CEA-Leti annoncent une nouvelle étape dans leur collaboration. Ensemble, ils visent à accélérer la recherche et le développement dans la fabrication de dispositifs spécialisés. Ce partenariat vise des avancées majeures pour l’industrie des semi-conducteurs, avec un nouvel accord pluriannuel orienté vers l’efficacité énergétique et la performance.

Un partenariat stratégique pour innover dans les semi-conducteurs

Grâce à ce nouvel accord, Lam Research et CEA-Leti souhaitent relever les défis posés par la prochaine génération de technologies. Leur objectif : explorer de nouvelles applications comme les MEMS, la photonique ou encore les solutions radiofréquence. Ensemble, ils veulent proposer des solutions pour répondre aux besoins croissants en intelligence artificielle et calcul haute performance. De plus, cette alliance s’appuie sur l’expérience éprouvée des deux acteurs en matière de co-développement et d’innovation.

Nouveaux matériaux pour des dispositifs spécialisés de pointe

La collaboration se concentre sur la découverte de nouveaux matériaux et de procédés avancés. L’équipe explore des matériaux multi-élémentaires et développe des films innovants. Ces recherches visent à fabriquer des dispositifs plus petits, mais aussi toujours plus performants. Lam Research apporte son expertise en gravure et en dépôt, grâce à des technologies comme le dépôt par laser pulsé (PLD).

Vers des solutions écoénergétiques et haute performance

Les solutions issues de cette collaboration permettront la création de dispositifs spécialisés à faible consommation d’énergie. Elles sont destinées aux secteurs de l’électronique, de l’optique quantique et de la modulation électro-optique. Le CEA-Leti joue un rôle clé en caractérisant les nouveaux matériaux et en accélérant leur industrialisation. Ainsi, les futures générations de puces pourront offrir à la fois performance et efficacité énergétique.

En conclusion, ce partenariat entre Lam Research et CEA-Leti va dynamiser l’innovation dans les semi-conducteurs. Les deux acteurs misent sur la recherche collaborative et l’expertise croisée pour répondre aux défis technologiques de demain. Ils ouvrent ensemble la voie à des solutions plus performantes et durables pour l’industrie électronique mondiale.

