Google AI Pro : tout savoir sur les avantages de cet abonnement

Google propose désormais un abonnement baptisé Google AI Pro, centré sur son chatbot Gemini. Pour 21,99 euros par mois, il promet des performances accrues, des outils exclusifs et des avantages liés à l’écosystème Google. Dans ce dossier, on vous détaille les principaux atouts de cet abonnement.

Gemini Pro : une IA plus puissante et disponible partout

Avec AI Pro, vous accédez à Gemini 2.5 Pro, le modèle le plus avancé de Google. Il gère un contexte immense, jusqu’à un million de tokens. Cela lui permet de traiter des tâches complexes comme le codage, le raisonnement ou la création collaborative. Vous pouvez lancer cent requêtes par jour, contre seulement cinq sans abonnement. Cela change radicalement la manière dont vous utilisez l’IA.

Par ailleurs, l’abonnement inclut aussi la fonction Deep Research. Elle génère des rapports complets et détaillés, avec vingt rapports par jour au lieu de cinq par mois pour les utilisateurs gratuits. Gemini s’intègre directement dans Gmail, Docs, Sheets, Slides, Drive et même Meet. Vous pouvez vous en servir à tout moment pour rédiger, organiser ou analyser vos données.

Whisk et Flow : la génération vidéo simplifiée

AI Pro donne accès à Whisk Animate, une application expérimentale qui permet de créer des images à partir de références visuelles. Vous pouvez envoyer des styles ou des scènes et obtenir des visuels originaux. Les abonnés peuvent générer jusqu’à cent vidéos de huit secondes par mois, ce qui ouvre la voie à des créations rapides et variées.

De plus, Flow complète cette offre en facilitant la réalisation de films. Il suffit de fournir du texte ou des images pour obtenir des extraits ou des scènes. L’outil peut générer jusqu’à cinq vidéos simultanément. Pour le moment, la fonction est encore limitée à l’anglais.

NotebookLM : un outil de recherche boosté avec Google AI Pro

NotebookLM est un chatbot qui analyse vos données, qu’il s’agisse de pages ou de fichiers. Avec AI Pro, ses capacités sont multipliées. Vous passez de cinquante requêtes par jour à cinq cents, et de trois résumés audio à vingt. Les notebooks disponibles passent de cent à cinq cents, ce qui permet de gérer des projets plus vastes.

L’outil devient aussi plus personnalisable. Plus précisément, vous pouvez choisir le style et le ton des réponses, partager vos résultats et accéder à des données analytiques avancées. NotebookLM devient ainsi un véritable partenaire de recherche et de rédaction, capable de s’adapter à vos besoins spécifiques.

Jules, CLI Gemini et Code Assist : l’IA au service des développeurs

Les développeurs bénéficient d’outils dédiés avec AI Pro. Jules est un chatbot spécialisé dans la programmation, basé sur Gemini 2.5 Pro. Il peut s’intégrer à GitHub et gérer des tâches complexes avec des limites plus élevées. Même s’il n’est disponible qu’en anglais, il représente une avancée majeure pour les professionnels du code.

Par ailleurs, CLI Gemini et Gemini Code Assist complètent cette offre. Le premier agit comme un agent intelligent dans votre terminal, flexible et adapté à tous les workflows. Quant au second, il s’intègre directement dans des IDE comme VS Code ou JetBrains pour assister la programmation. Ces outils augmentent la productivité et facilitent la création logicielle.

2 To de stockage pour toute la famille

Google AI Pro inclut effectivement des avantages liés à Google One. Le plus notable est l’extension du stockage. Au lieu de 15 Go gratuits, vous disposez de 2 To. Cela permet de conserver vos mails, vos fichiers et vos photos sans contrainte. Vous pouvez partager cet espace avec jusqu’à cinq membres de votre famille, chacun gardant son espace privé.

Cette capacité supplémentaire change la gestion de vos données. Vous n’avez plus à craindre de saturer votre Drive ou vos Photos.

Google Home Premium : une maison connectée plus intelligente

Avec AI Pro, vous profitez de Google Home Premium, habituellement facturé dix euros par mois. Cette option enrichit vos appareils compatibles en leur donnant accès à Gemini. À partir de 2026, vos enceintes et objets connectés utiliseront Gemini au lieu de Google Assistant. Vous pourrez créer des automatisations domotiques plus avancées.

Google Home Premium offre aussi un historique vidéo de trente jours pour vos caméras Nest. Pour les utilisateurs exigeants, une version Advanced permet d’étendre cet historique à soixante jours et d’obtenir des descriptions détaillées des événements.

Google Meet et Google Agenda : des outils professionnels renforcés

AI Pro améliore aussi vos outils de communication et d’organisation. Sur Google Meet, les appels de groupe peuvent durer jusqu’à vingt-quatre heures. Vous pouvez diffuser vos réunions en direct sur YouTube, supprimer les bruits de fond et enregistrer vos conversations. Ces fonctions rendent vos échanges plus fluides et professionnels.

Google Agenda bénéficie également de nouvelles options. Vous pouvez créer des plannings détaillés, ajouter des rappels par email et choisir le moment de leur envoi. Cela réduit le risque d’oublier un rendez-vous et améliore la gestion de votre temps.

Et voilà, vous connaissez désormais tous les avantages que vous propose l’abonnement Google AI Pro. Pour aller plus loin, découvrez aussi 4 réglages à désactiver pour protéger vos données personnelles sur Google Maps.