Google Maps : 4 réglages à désactiver pour protéger vos données personnelles

Google Maps est devenu un outil indispensable pour se déplacer, trouver un commerce ou éviter les embouteillages. Pourtant, derrière son efficacité se cachent des paramètres activés par défaut qui collectent une grande quantité de données sur vos habitudes. Google utilise ces informations pour améliorer ses services. Néanmoins, elles peuvent aussi poser un problème de confidentialité. Heureusement, il est possible de limiter ce suivi en désactivant certaines options. Voici les quatre réglages essentiels à connaître pour utiliser Google Maps en toute tranquillité.

1. Désactiver l’historique des positions de Google Maps

L’historique des positions est l’un des paramètres les plus intrusifs de Google Maps. Il enregistre en permanence vos déplacements, vos trajets quotidiens et même les lieux que vous visitez. Cette fonction permet à Google de vous proposer des recommandations personnalisées, mais elle crée aussi une base de données très précise sur votre vie privée. En ne désactivant pas cette option, vous acceptez le stockage et l’analyse de vos déplacements.

En désactivant l’historique des positions, vous reprenez le contrôle sur vos données. Vous pouvez continuer à utiliser Google Maps pour trouver un itinéraire ou un commerce sans que chaque trajet soit enregistré. La désactivation se fait directement dans les paramètres de votre compte Google. Une fois coupée, cette option empêche la création d’une carte détaillée de vos habitudes, ce qui réduit considérablement le suivi de votre vie quotidienne.

2. Couper l’activité sur le web et les applications

Google ne se limite pas à vos déplacements. En effet, l’activité sur le web et les applications enregistre vos recherches, vos clics et vos interactions avec les services de l’entreprise. Cela inclut vos requêtes dans Google Maps, mais aussi vos recherches sur le moteur principal ou vos actions dans YouTube. En gardant cette option activée, vous autorisez Google à croiser vos données de navigation avec vos déplacements, ce qui renforce son profil publicitaire.

Par conséquent, désactiver l’activité sur le Web et les applications permet de réduire cette collecte massive. Vous continuez ainsi à bénéficier des services de Google, mais vos recherches ne sont plus systématiquement associées à vos trajets. De plus, cette coupure limite la personnalisation excessive et protège vos habitudes de navigation. Même si cela peut réduire la pertinence de certaines suggestions, le gain en confidentialité est bien plus important.

3. Supprimer l’historique des trajets récents dans Google Maps

Chaque fois que vous utilisez Google Maps pour planifier un itinéraire, l’application conserve une trace de vos trajets récents. Cela peut sembler pratique pour retrouver rapidement une adresse, mais ces données s’accumulent et révèlent vos déplacements réguliers. Si vous consultez souvent les mêmes lieux, Google peut en déduire vos habitudes de travail, vos loisirs ou vos relations personnelles.

En supprimant régulièrement l’historique des trajets récents, vous évitez que ces informations soient stockées trop longtemps. Vous pouvez choisir une suppression automatique ou effacer manuellement vos trajets dans les paramètres. Cette action simple empêche la constitution d’un dossier détaillé sur vos déplacements. Vous gardez ainsi la maîtrise de ce que vous souhaitez conserver et de ce que vous préférez effacer.

4. Désactiver le suivi en arrière-plan

Google Maps peut continuer à collecter des données même lorsque vous n’utilisez pas l’application. Le suivi en arrière-plan permet à l’application de mettre à jour vos trajets ou de proposer des alertes en temps réel. Cependant, cette fonction implique que votre localisation est régulièrement envoyée à Google, même si vous n’avez pas ouvert Maps. Cela représente une surveillance constante qui peut être perçue comme intrusive.

En désactivant le suivi en arrière-plan, vous empêchez Google Maps de fonctionner en continu. L’application ne pourra plus enregistrer vos déplacements lorsque vous ne l’utilisez pas activement. Vous gagnez ainsi en autonomie et réduisez la collecte invisible de vos données. Certes, certaines fonctionnalités comme les alertes de trafic en temps réel seront moins précises, mais vous protégerez votre vie privée de manière plus efficace.

Et voilà, grâce à ces quatre ajustements dans Google Maps, vous pourrez continuer à profiter de cette application tout en gardant le contrôle sur votre vie privée.