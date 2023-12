Expedia veut que vous arrêtiez d’utiliser Google pour trouver vos destinations de vacances

Expedia veut inciter les gens à faire leur recherche d’itinéraire de voyage directement sur son site de voyage en se servant de l’intelligence artificielle (IA) au lieu d’utiliser Google où un autre moteur de recherche externe. Pour y parvenir, l’entreprise compte développer des recommandations personnalisées pour proposer certaines destinations à ses utilisateurs pour leurs prochaines vacances.

Expedia veut plus de trafics directs vers son site

A l’heure actuelle, Expedia se sert déjà de l’IA dans certaines de ses fonctionnalités relatives au service client et pour aider les propriétaires à décrire leurs maisons et/ou hôtels. Cependant, Expedia ne veut pas s’arrêter en si bon chemin. L’entreprise espère, qu’à l’avenir, les clients trouveront leurs destinations de voyage directement via cette IA. Cette dernière pourrait alors recommander des destinations en tenant compte des précédents voyages des utilisateurs. Le but de l’opération ? Générer un trafic plus direct vers son site.

Selon Rajesh Naidu, architecte en chef et responsable de la gestion des données chez Expédia, l’objectif est de permettre aux utilisateurs d’organiser leur voyage en un seul endroit. Pour ce faire, les recommandations de l’IA d’Expedia seront basées sur les données de voyage des utilisateurs. Rajesh Naidu affirme qu’ :

« En étant capables de former de grands modèles de langage sur nos données, ces 70 pétaoctets de données que nous avons collectées au fil des ans, nous pouvons éventuellement recommander des endroits où aller, séjourner et continuer à affiner et à personnaliser cela.«

Google et ses intermédiaires deviennent un obstacle aux revenus que devrait générer l’entreprise

Rajesh Naidu explique qu’actuellement, pour organiser un voyage, les gens recherchent d’abord une destination sur un moteur de recherche. Et ce n’est qu’après qu’ils consultent des sites comme Expedia pour trouver et réserver des voyages et des hébergements. Même si ce processus n’a rien de mal en soi, Naidu estime qu’il est possible pour Expedia de rationnaliser encore plus le processus de planification de voyage.

En effet, l’ancien directeur financier d’Expedia, Jeff Hurst, s’était plaint dans un procès où il était témoin que le trafic du site web d’Expedia n’a jamais augmenté, même si l’entreprise a acheté plus d’espace publicitaire auprès de Google. Apparemment, Expedia pense que plus, il supprimera les intermédiaires chez Google, plus elle générera des revenus.

Mais Expedia n’est pas la seule entreprise à miser sur l’IA. Airbnb a acquis Gameplanner.AI en novembre, une start-up de planification de voyages basée sur l’IA.