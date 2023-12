IFEZ (Incheon Startups) : Le Futur à travers la Technologie et Durabilité

Au cœur de l’innovation en Corée du Sud, l’IFEZ (Incheon Free Economic Zone Authority) se démarque comme un catalyseur de croissance et un incubateur de technologies de pointe. Depuis sa création en 2003, l’IFEZ a façonné l’économie et le paysage technologique d’Incheon. Ainsi, transformant la ville en un hub mondial d’innovation. En 2023, elle célèbre son 20e anniversaire, marqué par l’adoption d’une vision ambitieuse sur sept points stratégiques. Notre récente interview avec l’IFEZ a permis de mettre en lumière non seulement l’histoire et les aspirations de cette zone économique, mais aussi quatre startups dynamiques : SHECO, UNIUNI, ABLE Labs et JChi Global. Chacune d’entre elles, portée par l’esprit d’innovation de l’IFEZ, propose des solutions révolutionnaires. Ainsi, reflétant la vision d’Incheon en tant que ville intelligente et avant-gardiste.

Nous les avons rencontrés et avons pu discuter avec ces dernières en amont du CES 2024. Nous vous présentons donc leurs projets et innovations dans cet article. Découvrez comment l’IFEZ et ces startups redéfinissent les frontières de la technologie et du progrès économique.

IFEZ : Un Pôle d’Innovation et de Développement à Incheon

Une vision pour l’avenir

L’Incheon Free Economic Zone Authority (IFEZ) incarne l’ambition de la Corée du Sud de se positionner comme un leader mondial dans divers secteurs clés. Fondée en 2003, l’IFEZ a pour mission de revitaliser l’économie d’Incheon à travers l’attraction d’investissements étrangers. Aujourd’hui, elle se distingue par sa vision stratégique sur sept axes : devenir une cité dédiée à la science de la vie et aux soins de santé, un centre d’éducation mondiale, une ville intelligente du futur, un hub pour le contenu culturel coréen, un écosystème florissant pour les startups et les entreprises, un centre financier international, et un carrefour du tourisme et des loisirs. Cette vision ambitieuse vise à transformer Incheon en une métropole de premier plan, rayonnant bien au-delà des frontières de la Corée.

Transformation et impact économique

L’IFEZ a joué un rôle crucial dans la transformation d’Incheon, passant d’un port industriel à un centre technologique et économique dynamique. En facilitant un environnement propice aux affaires, elle a non seulement attiré des investissements significatifs mais a également stimulé la croissance de secteurs clés, notamment ceux liés aux technologies de pointe et aux services avancés. Cette évolution a eu un impact direct sur le développement urbain d’Incheon, en particulier dans la construction et l’aménagement de zones telles que Songdo, Yeongjong et Cheongna, reflétant l’image d’une ville internationale moderne et connectée.

IFEZ au CES 2024 : Vitrine technologique

La participation de l’IFEZ au CES 2024, l’une des plus grandes expositions de technologies au monde, marque un moment clé pour Incheon. En mettant en avant les startups et entreprises innovantes qu’elle soutient, l’IFEZ ne se contente pas de promouvoir ses technologies de ville intelligente. Elle renforce également son image de hub d’innovation mondial. Les effets attendus sont multiples : renforcement du branding de la ville, création de nouvelles opportunités de partenariat, et développement de réseaux collaboratifs internationaux. Cette présence au CES souligne l’engagement de l’IFEZ à favoriser un écosystème technologique florissant, capable de rivaliser sur la scène internationale.

SHECO : Révolution dans la gestion de la qualité de l’eau

Un concept innovant accompagné par IFEZ

SHECO se distingue dans le domaine de l’environnement avec un dispositif unique destiné à la purification de l’eau. Ce robot, semblable à un aspirateur, mais adapté aux milieux aquatiques, collecte les polluants et sépare l’eau propre des déchets en temps réel. Cette technologie, lancée en juillet de cette année, représente une avancée majeure dans la lutte contre la pollution marine et fluviale. Elle répond à un besoin crucial de préservation de l’environnement pour les générations futures en automatisant le processus de nettoyage des eaux, traditionnellement coûteux et laborieux.

Polyvalence et efficacité

Le système de SHECO est conçu pour traiter divers types de polluants, y compris les déversements d’hydrocarbures, dans différents milieux aquatiques comme les océans, les rivières et les zones industrielles. Cette approche tout-en-un, capable de récupérer les contaminants sous forme liquide et solide, marque une évolution significative par rapport aux méthodes traditionnelles, qui nécessitent des systèmes séparés pour chaque type de pollution. En outre, le dispositif est conçu pour fonctionner de manière autonome, augmentant ainsi l’efficacité et réduisant la dépendance à la main-d’œuvre humaine.

Un modèle durable et accessible

La conception de SHECO, axée sur l’accessibilité et la sécurité, offre une solution durable tant pour les pays développés, confrontés à une pénurie de main-d’œuvre et à des risques d’accidents industriels, que pour les pays en développement, qui manquent souvent de moyens et de technologies adaptées. Avec une capacité de récupération de 20 litres et la possibilité d’augmenter cette capacité, le dispositif de SHECO se présente comme une solution modulable et adaptable à divers contextes. La reconnaissance de l’innovation de SHECO par l’attribution de deux prix au CES confirme son potentiel de transformation dans le domaine de la gestion de la qualité de l’eau.

UNIUNI : Innovations pour la sécurité et la gestion des toilettes

Sécurité et gestion améliorées

UNIUNI apporte une solution novatrice pour résoudre les problèmes de sécurité dans les toilettes publiques, un enjeu particulièrement crucial en Corée du Sud. Grâce à un capteur sophistiqué, UNIUNI vise à prévenir les intrusions indésirables dans les toilettes, tout en gérant l’utilisation des consommables comme le savon et le papier toilette. Ce dispositif s’attaque non seulement aux préoccupations de sécurité, mais optimise également la gestion des espaces publics.

Une technologie avancée

Le système de UNIUNI utilise des capteurs TOF (Time of Flight), similaires à la technologie Lidar, pour détecter et signaler les présences suspectes ou les comportements anormaux dans les toilettes. Ces capteurs, qui ne comportent pas de caméras pour des raisons de confidentialité, analysent la distance et la température pour fournir des données précises et en temps réel sur l’occupation des toilettes et leur état. La collaboration de UNIUNI avec des entreprises telles que KT et D-Live renforce son potentiel d’innovation dans ce domaine.

Accessibilité et utilisation pratique

Le dispositif de UNIUNI est conçu pour être facilement accessible via une application mobile et le web, permettant aux gestionnaires et aux utilisateurs de surveiller l’état des toilettes en temps réel. Il peut être installé au plafond des toilettes pour une couverture optimale. En plus de détecter les comportements malveillants comme l’installation de caméras espionnes, le système peut également identifier d’autres activités illégales, comme le trafic de drogues. UNIUNI, qui possède déjà la certification KC pour la Corée, travaille à l’obtention de certifications internationales pour étendre sa présence à l’étranger.

JChi : Dépollution de l’air avec un catayseur mélangé au plastique

Catalyseur photocatalytique pour la purification de l’air

JChi Global se concentre sur le développement de matériaux chimiques innovants, notamment un catalyseur photocatalytique visible utilisé pour la purification de l’air. Ce matériau, réagissant à la lumière visible et aux UV, est capable de dissoudre les polluants atmosphériques, contribuant ainsi à améliorer la qualité de l’air pour les joueurs sur les terrains de sport et les résidents des espaces urbains. Ce procédé, déjà testé et validé par de grandes entreprises coréennes, est un pas en avant dans la création d’environnements plus sains.

Utilisation avec du gazon artificiel

Le produit phare de JChi Global est un gazon artificiel traité avec leur catalyseur. Ce gazon, en plus de ses propriétés environnementales, offre des avantages en termes de qualité et de durabilité. Il agit comme un écran solaire pour le gazon, réfléchissant la lumière du soleil et réduisant ainsi la chaleur absorbée. Cette caractéristique est essentielle pour éviter la surchauffe et prolonger la durée de vie du produit. JChi Global cherche à établir des partenariats lors du CES pour intégrer sa technologie dans d’autres produits.

Avantages multiples et durabilité

Outre ses propriétés environnementales, le gazon artificiel de JChi Global présente un avantage significatif en termes de confort, surtout en été. Il contribue à réduire la température de surface, ce qui est particulièrement pertinent dans les aires de jeux pour enfants. En termes de coût, bien que le produit augmente légèrement le prix initial du gazon, il offre une durabilité accrue, doublant potentiellement la période de remplacement. Ce point est crucial pour les espaces publics où la fréquence de remplacement peut s’avérer coûteuse.

ABLE Labs : Automatisation des Laboratoires à IFEZ

Une mission personnelle

Le fondateur d’ABLE Labs a été inspiré par une tragédie personnelle : la perte de ses grands-parents à cause du cancer. Cette expérience a engendré une quête pour combattre cette maladie, menant à la création d’ABLE Labs. Le fondateur, fort d’un doctorat en biologie du cancer et en médecine de précision, a identifié un besoin crucial d’automatisation dans les laboratoires de recherche, particulièrement dans les tâches répétitives et manuelles telles que le pipetage.

Technologie Innovante

Le cœur de l’innovation d’ABLE Labs réside dans son robot de pipetage automatisé. Ce dispositif peut gérer plusieurs tâches telles que l’aspiration et la distribution de liquides, réduisant considérablement le travail manuel. Il est capable de travailler avec une variété de matériaux de laboratoire et est doté d’une interface utilisateur intuitive basée sur le cloud, permettant aux chercheurs de créer et d’exécuter facilement des protocoles expérimentaux. Cette automatisation améliore l’efficacité et réduit les erreurs, un avantage significatif dans la recherche biomédicale.

Impact et avenir

ABLE Labs a déjà démontré l’efficacité de son robot dans un projet pilote avec Samsung Biologics, réduisant de 20% le travail manuel et de 90% les coûts d’automatisation. Avec un prix compétitif par rapport aux solutions existantes, le robot d’ABLE Labs offre une alternative abordable pour les laboratoires et les établissements d’enseignement. Envisageant d’intégrer l’intelligence artificielle pour une automatisation plus poussée des protocoles de recherche, ABLE Labs se positionne pour jouer un rôle clé dans l’accélération de la recherche médicale à l’échelle mondiale.

Conclusion – IFEZ pousse pour l’innovation en Corée du Sud

IFEZ, en tant que fer de lance de l’innovation à Incheon, a su créer un écosystème dynamique et fertile pour l’émergence de startups telles que SHECO, UNIUNI, ABLE Labs et JChi Global. Chacune de ces entreprises illustre parfaitement l’esprit d’innovation et d’excellence qui caractérise l’IFEZ.

SHECO, avec sa technologie avancée de purification de l’eau, apporte une solution concrète aux problèmes de pollution marine et fluviale. UNIUNI, en utilisant des capteurs intelligents pour la sécurité des toilettes publiques, répond à un besoin sociétal crucial tout en améliorant l’efficacité de la gestion des espaces. JChi Global, avec son gazon artificiel photocatalytique, révolutionne non seulement l’industrie du paysage artificiel mais contribue également à un environnement plus sain. Enfin, ABLE Labs, grâce à son robot de pipetage automatisé, est en passe de transformer radicalement la recherche biomédicale, en rendant les processus de laboratoire plus efficaces et accessibles.

Ces startups, soutenues par l’IFEZ, ne se contentent pas de proposer des innovations technologiques. Elles répondent à des enjeux globaux, de la santé environnementale à la sécurité publique, en passant par l’efficacité de la recherche scientifique. Leur présence au CES 2024 et leur expansion sur les marchés internationaux sont des témoignages de leur potentiel et de leur ambition.

IFEZ (site officiel) et ses startups représentent un modèle de réussite, démontrant comment une vision stratégique, combinée à un soutien ciblé, peut engendrer des solutions innovantes aux défis mondiaux. Ces entreprises, avec leurs produits et technologies de pointe, ne sont pas seulement des acteurs du changement. Elles sont des précurseurs d’un avenir plus durable et plus sûr.