Test – MyVariations : Le brossage made in France

MyVariation c’est une jeune marque hissée très rapidement à la 3e place du marché français de la brosse à dents électrique. La marque fait ses débuts en 2020. Les deux frères, Alexis et Martin font le constat du manque d’assiduité des Français dans leur routine d’hygiène dentaire. La marque lance son produit, une brosse à dent sonique à petit prix.

Ergonomie et design de MyVariations

La brosse à dents MyVariations est d’un design sobre et élégant. Elle est livrée dans un packaging comprenant la brosse, une tête de bosse ainsi qu’un câble USB-C. Simple mais efficace. Elle se décline en plusieurs coloris dans les tons pastel ainsi qu’en noir et en blanc.

Au niveau de son ergonomie, la brosse à dents MyVariations est très bien pensée. Le manche n’est pas trop imposant et sa texture fait qu’il ne glisse pas en main. Un seul bouton permet de commander la brosse à dents. Ce dernier est bien placé car facilement accessible avec le pouce. Là encore c’est simple mais efficace. Pas de fioriture, il n’y en a pas besoin.

Les têtes de brosse sont relativement fines et ne sont donc pas intrusives dans la bouche. Le changement de tête est simple, il suffit de tirer légèrement dessus pour la retirer et d’en reclipser une autre. MyVariations propose également un étui de transport afin d’emmener sa brosse à dents dans tous ses déplacements. Également, la marque propose divers accessoires comme des brossettes interdentaires, du dentifrice et un outil pour bien vider son tube.

C’est donc une offre assez complète que la marque propose. A noter que MyVariation propose aussi un format d’abonnement avec une expédition régulière tous les 3, 6, 9 ou 12 mois pour ne pas oublier.

Performances et fonctionnalités

La brosse à dents MyVariation dispose de plusieurs programmes de brossage. Avec sa technologie sonique, les poils vibrent et effectuent des mouvements de va et vient verticaux. C’est un autre mode de fonctionnement comparé aux brosses à technologie rotative. Avec 40000 vibrations par minutes, l’assurance d’un brossage efficace est là. D’ailleurs ça se ressent immédiatement après un brossage avec cette sensation de bouche fraiche.

Grâce à ses 5 modes de brossage, il y en a pour tous les profils. La brosse à dents MyVariations propose tout d’abord un mode blancheur. C’est le mode le plus puissant pour un nettoyage en profondeur. Il y a également le mode clean qui est le mode de nettoyage standard pour le quotidien. Ensuite on trouve le mode sensible qui comme son nom l’indique propose un brossage plus doux destiné aux dents et gencives sensibles.

Également, un mode polish est disponible, pour alterner entre les modes de vibration. Enfin, le dernier mode est le mode massage qui permet un brossage tout en douceur avec massage des gencives. Tous ces modes se différencient par un couleur spécifique sur le bouton power.

Un minuteur de 2 minutes équipe la brosse à dents par paliers de 30 secondes pour penser à changer de côté au bon moment.

Autonomie de la brosse à dents MyVariations

C’est le point fort de la brosse à dents. En effet la marque annonce 1 mois d’autonomie et à raison de 2 brossages par jour on est dans cette tranche. C’est donc très pratique de ne pas avoir à la recharger trop souvent, parfois lorsque l’on part en voyage. Contrairement à d’autres marques, MyVariations ne dispose pas d’un socle de rechargement. Un port USB-C est caché sous sa base et protégé par une protection étanche. Il faut compter environ 3 heures pour une recharge. A noter qu’elle tient très bien debout toute seule, pas besoin de socle.

Conclusion

MyVariations est une brosse à dents sobre et élégante. Elle dispose d’une technologie sonique qui a déjà fait ses preuves. Facile à utiliser elle propose plusieurs modes de fonctionnement afin de pouvoir convenir au brossage de chacun. Avec son autonomie record, il devient très pratique de partir en voyage sans avoir à se soucier de la recharger. Avec son prix attractif que demander de plus.