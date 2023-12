Test – Oral-B iO3 : L’expérience de brossage simplifiée

Oral-B, leader des brosses à dents électriques, présente la nouvelle brosse à dents électrique Oral-B iO 3, venant ainsi démocratiser sa gamme iO avec un prix accessible à tous. En effet, positionnée sous la barre des 80€, l’iO3 est la nouvelle brosse à dents accessible à tous pour des soins bucco-dentaires de qualité. Elle offre ainsi une expérience de brossage efficace abordable.

Ergonomie et design de l’Oral-B iO3

Avec un design amélioré par rapport aux anciens modèles, l’iO3 est disponible en plusieurs coloris. En effet la brosse à dents se décline en rose, bleu et noir. Les têtes de brosse sont quant à elles disponible en noir ou en blanc. Elles sont différentes des anciennes têtes car leur base est plus évasée.

L’ergonomie de la brosse Oral-B iO3 est très bonne. En effet, la brosse se cale bien dans la main et même avec une main humide elle ne glisse pas. Le panneau de commande est facilement accessible avec le pouce qui vient se placer naturellement. Le panneau dispose de 2 boutons. Un bouton pour allumer et éteindre la brosse, un autre pour changer les modes de fonctionnement. Un anneau LED en haut de la brosse vient compléter son utilisation. En effet, ce dernier va s’allumer en vert si le brossage est correct et en rouge lors d’un appui trop fort. C’est un capteur de pression qui va gérer cet aspect.

Dans le packaging on trouve également un petit accessoire pour y placer différentes brossettes au cas où la brosse est partagée à plusieurs utilisateurs. Également, en fonction des kits il existe un boitier de transport mais ce dernier n’est pas indispensable car une fois la tête de brosse retirée tout rentre dans une trousse de toilette.

Enfin, un support de charge est fourni avec la brosse afin de pouvoir d’une part la recharger, mais d’autre part, il permet de la positionner à la verticale sans qu’elle tombe.

Performances et fonctionnalités

La brosse à dents iO3 offre une expérience de brossage personnalisée grâce à l’intégration de différentes fonctionnalités.

Tout d’abord, la technologie magnétique combine des brins à micro-vibrations avec la brossette ronde d’Oral-B. Combinée avec des têtes de brosse rondes, cela permet l’élimination de la plaque dentaire et donne une sensation de nettoyage durable.

Ensuite, l’Oral-B iO3 dispose d’un capteur de pression intelligent qui permet de guider l’utilisateur sur la pression de nettoyage et ainsi protéger les gencives. En effet, ce capteur indique en vert une pression de nettoyage optimale. En revanche, un affichage rouge avertit sur la surpression de nettoyage.

Pour finir, l’oral-B iO3 dispose de 3 modes de brossage pour une expérience personnalisée. Il existe un mode nettoyage quotidien, sensible ou blancheur. Ces modes se différencient à l’utilisation par des vibrations différentes et propres à chaque mode utilisé. Il n’y a pas d’autres moyens de les différencier, ce qui n’est pas forcément aisé au début.

À noter également que l’iO3 dispose d’un chronomètre pour le brossage. En effet, toutes les 30 secondes, une vibration avertit qu’il est temps de passer à un autre côté. Au bout de 2 minutes, un autre type de vibration indique que le brossage arrive à son terme.

Différentes têtes de brosses

Autonomie de l’Oral-B iO3

Un indicateur lumineux qui se situe sur le bouton marche — arrêt va clignoter en rouge lorsque la brosse arrive en fin d’autonomie. À ce moment, il est donc nécessaire de la recharger même s’il reste encore de quoi faire un brossage.

La brosse à dents iO3 est annoncée pour une autonomie de 14 jours. En réalité, à raisons de deux brossages quotidiens, il faut compter entre 10 et 14 jours. C’est honorable, mais on aurait aimé un peu plus d’autonomie, notamment si l’on voyage pour éviter d’emmener le chargeur. À noter qu’il faut compter jusqu’à 16 heures pour une charge complète. On vous conseille de ne pas laisser le chargeur branché sur le secteur en permanence. Ceci afin de préserver la batterie et ainsi éviter de minicharges quotidiennes.

Conclusion

L’Oral-B iO3 est une brosse à dents qui dispose d’une solide expérience dans le domaine. Sa prise en main est agréable et elle dispose des fonctionnalités suffisantes pour un brossage quotidien optimal. Elle conviendra pour un usage courant, le tout pour un prix correct au vu des modèles bien plus onéreux. En revanche, son autonomie est un peu faible, notamment pour ceux qui voyagent beaucoup.