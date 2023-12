Explosion de nouveautés sur PlayStation Plus : Voyages exaltants et aventures épiques vous attendent !

Les amoureux de jeux vidéo, réjouissez-vous ! Une nouvelle série de jeux captivants est sur le point de débarquer dans le catalogue du PlayStation Plus. À partir du 19 décembre, les abonnés Extra et Premium de PlayStation Plus auront l’occasion de tester divers nouveaux jeux, proposant des aventures complètement différentes les unes des autres.

Des jeux pour tous les goûts

Pour les amateurs d’action et d’aventure, Gran Theft Auto V sera disponible sur PS4 et PS5. Ce jeu vous invite à explorer Los Santos, une ville animée remplie d’aventures palpitantes à la fois en campagne solo et en mode multijoueur.

Bien plus qu’un simple ajout, le PlayStation Plus Extra et Premium élargit également son éventail de genres avec l’arrivée de Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin, un RPG action qui vous plonge dans des combats haletants, et de Metal: Hellsinger, un FPS rythmique mettant en avant une bande-son métal captivante.

Une avalanche de nouveaux titres

En plus de ces titres phares, une multitude d’autres jeux viendront enrichir l’offre. Parmi eux, nous retrouvons :

Gran Theft Auto V | PS4, PS5

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin | PS4, PS5

Moto GP23 | PS4, PS5

Metal: Hellsinger | PS4, PS5

Salt and Sacrifice | PS4, PS5

Moonscars | PS4, PS5

Mega Man 11 | PS4

Gigabash | PS4, PS5

Grime | PS4, PS5

Tinykin | PS4, PS5

Prodeus | PS4, PS5

Shadowrun Returns | PS4, PS5

Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut | PS4, PS5

Shadowrun: Hong Kong – Extended Edition | PS4, PS5

On n’oublie pas non plus la liste des « classiques » destinés aux abonnés PlayStation Plus Premium, notamment les collections Mega Man, les jeux d’aventure Thrillville et Buzz Lightyear of Star Command.

Que vous soyez amateur de RPG, de FPS ou simplement à la recherche de nouveaux mondes à explorer, préparez-vous à un mois de décembre riche en aventures avec PlayStation Plus.

N’hésitez pas à partager votre hâte et vos attentes face à ces nouveaux titres dans les commentaires !