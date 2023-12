GTA 6 : que dîtes-vous de cette première bande-annonce ?

Beaucoup l’ont attendu impatiemment ! Après plusieurs fuites, Rockstar a finalement mis fin au suspense et a dévoilé la première bande-annonce officielle de GTA 6 très tôt ce mardi. La vidéo dure 1 minute 30 et on y voit pas mal d’informations sur le jeu. Depuis sa sortie, la bande-annonce a déjà été visionnée plus de 50 millions de fois !

La première bande-annonce explose le compteur de vues sur YouTube !

L’ensemble des images de GTA 6 montrent un Miami sublime et des environnements magnifiques. En d’autres termes, si l’objectif de Rockstar Games est d’éblouir les joueurs, c’est chose faite.

Alors que la sortie du jeu ne se fera pas avant 2025, les fans et joueurs turlupinent déjà d’impatience. Leur engouement s’est largement fait ressentir au vu du record de visionnage de la vidéo de présentation de Grand Theft Auto VI. Il est fort probable que le trailer atteigne les 100 millions de vues d’ici la fin de la journée. Pour le moment, le record du plus grand nombre de vues est détenu par un clip de BTS avec 108 millions de vues en 24 h !

Que dévoile cette première bande-annonce de GTA 6 ?

GTA VI nous emmène dans un environnement connu : Vice City. La ville inspirée de Miami et le théâtre des événements de GTA. Mais cette fois-ci, le jeu ne s’arrêtera pas à la zone urbaine. Comme le révèle Rockstar dans un communiqué :

GTA VI nous emmène dans l’Etat de Leonida, où se trouve Vice City et ses environs, dans l’évolution la plus importante et immersive de la franchise.

L’histoire tournera autour d’un couple de criminels, Lucia et Jason. Ces derniers restent soudés pour vivre leur aventure, ce qui n’est pas sans rappeler Bonnie and Clyde. Néanmoins, il faut souligner que Lucia sera le premier personnage féminin jouable dans la saga.

Par ailleurs, durant les secondes minutes de la bande-annonce, GTA VI a fait l’étalage de plusieurs véhicules qui peuvent être pilotés pour se balader sur la carte. Petits et grands bateaux, hydroglisseur, décapotables, voitures vintage, pickups, bolides, avions, motos… tous sont à disposition du joueur.

Malheureusement, il faudra encore attendre en 2025 pour voir sortir le jeu sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S.