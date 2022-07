GTA 6 : de retour à Vice City, mais avec une héroïne latine

Les informations autour du prochain opus de la série Grand Theft Auto continuent à arriver. Par le biais d’un nouveau rapport, Bloomberg vient de préciser de nouvelles informations au sujet de GTA 6. Nous apprenons notamment que les joueurs seront de retour dans la ville de Miami, alias Vice City dans la sage de jeux vidéo ; mais aussi que l’héroïne serait une femme d’origine latine.

Une protagoniste latine dans Vice City pour GTA 6

Le journaliste Jason Schreier de chez Bloomberg vient de partager un nouveau rapport bien fourni autour de GTA 6. Fruit de plusieurs mois de travail, et notamment une vingtaine d’interviews auprès de salariés actuels de Rockstar Games et des ex-employés, ce travail précise ainsi les évolutions apportées à l’univers de Grand Theft Auto.

Cela fait déjà un moment que les rumeurs précisent un changement de taille pour GTA 6 : l’introduction d’une protagoniste. Bonne nouvelle, Jason Scherier confirme l’arrivée d’une héroïne pour cet opus, une première dans Grand Theft Auto. Le journaliste va d’ailleurs plus loin en soulignant que la femme incarnée par les joueurs sera d’origine latine. Nous apprenons aussi qu’elle sera « l’un des deux personnages principaux d’une histoire influencée par les voleurs de banque Bonnie et Clyde ».

Outre cette information, le lieu de cette nouvelle aventure vidéoludique devrait se dérouler une nouvelle fois à Miami. Pour rappel, la ville est célèbrement connue sous le nombre de Vice City dans la saga. Au niveau de la carte, elle serait « plus vaste que n’importe quel jeu Grand Theft Auto à ce jour » d’après les informations récoltées par Jason Scherier. Nous apprenons aussi que « plus de lieux intérieurs que les précédents jeux Grand Theft Auto » seront de la partie. Rockstar Games envisagerait d’ailleurs modifier peu à peu la carte de GTA 6 en ajoutant régulièrement de nouvelles missions et villes.

