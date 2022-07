PlayStation Plus : les nouveaux jeux gratuits sur PS4 et PS5 en août 2022

Le mois d’août 2022 n’est plus qu’à quelques jours de nous, tout comme les nouveaux jeux vidéo offerts aux abonnées PlayStation Plus. L’occasion une nouvelle fois pour nous découvrir en avant-première les titres via une fuite d’informations. En effet, l’internaute billbil-kun a de nouveau frappé.

Nous apprenons ainsi que les titres du mois à venir sont : Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, célèbre simulation de skateboard ; Yakuza : Like a Dragon, dernier épisode de la saga de jeux d’aventures Yakuza ; et Little Nightmares, l’épopée sombre d’une petite fille en ciré jaune.

Les jeux PS4 et PS5 disponibles en août 2022 sur le PlayStation Plus

Mois après mois, les jeux vidéos offerts aux membres du PlayStation Plus sont connus avant même l’annonce officielle de Sony. Après avoir appris l’arrivée de Crash Bandicoot 4 : It’s About Time et The Dark Pictures Anthology: Man of Medan en juillet 2022, l’internaute billbil-kun a une nouvelle fois vendu la mèche sur le site Dealabs en partageant les jeux vidéo offerts en août.

Du 2 août au 6 septembre 2022, les joueurs disposant d’un des abonnements PlayStation pourront ainsi télécharger et jouer aux titres suivants :

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 – PS5 et PS4 ;

Yakuza : Like a Dragon – PS5 et PS4 ;

Little Nightmares – PS4.

Pour les personnes ne connaissant pas ses nouveaux titres ajoutés au PlayStation Plus, voici un court récapitulatif et les vidéos de bande-annonce de chacun d’entre. Pour commencer, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 vient replonger les joueurs dans les années 1990 et 2000, étant donné qu’il s’agit de remasters des deux premiers jeux de simulation de skateboard de la série.

Concernant Yakuza : Like a Dragon, 7e titre de la saga Yakuza, vous incarnez un Ichiban Kasuga. Après avoir purgé 18 ans de prison pour protéger pour son clan, ce dernier est trahi par ce dernier. Il est ainsi l’heure pour lui de former sa propre équipe et de se battre !

Pour finir, les joueurs PS4 pourront profiter grâce au PlayStation Plus de Little Nightmares. Ce jeu de réflexion vous laisse incarner une toute petite fille en ciré jaune dans un monde oppressant et sombre. Il est ainsi recommandé de jouer de malice afin de ne pas se faire tuer.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article PlayStation Plus Extra et Premium : voici les nouveaux jeux de juillet 2022 !