KOREA-US Startup Summit : quelles étaient les innovations présentes ?

Le plus souvent, la technologie et l’innovation coréennes font l’objet d’intérêt et d’émerveillement à l’étranger. La technologie futuriste et jusqu’alors inimaginable issue de la Corée se rapproche désormais d’une entrée sur le marché mondial. Alors que les startups coréennes se développent pour attirer l’attention internationale, l’écosystème de l’industrie informatique de New York, appelé en plaisantant « Silicon Alley« , a réservé un accueil chaleureux aux nouveaux arrivants.

Ainsi, le 20 septembre dernier, 20 startups coréennes ont comblé le fossé entre les industries informatiques. Elles ont participé au Sommet des startups Corée-États-Unis, également connu sous le nom de « KOREA-US STARTUP SUMMIT ».

Un évènement important et global

L’événement a été organisé par le ministère des PME et des startups. Le tout supervisé par l’Institut coréen du développement des startups et de l’entrepreneuriat (KISED). L’objectif de ces agences gouvernementales est le développement de relations internationales bénéfiques entre les startups coréennes alors qu’elles recherchent une reconnaissance mondiale, et d’accélérer les entreprises d’entreprises extérieures lorsqu’elles opèrent en Corée.

Comme prévu par Korea Venture Investment, l’événement s’est avéré une excellente opportunité de réseautage entre les startups sud-coréennes et les entreprises mondiales, et a aidé les nouvelles entreprises à entrer sur le marché mondial. Les relations publiques ont été encouragées à travers différents moyens physiques et des séminaires.

Les startups étaient chacune hébergées par une plus grande entreprise et mises en place pour des expositions dans des pavillons. Google, Naver Cloud, Hyundai Motor et le K-Startup Center ont présenté des startups variées, de la création récente à l’exploitation complète avec flux de trésorerie.

Voici les exposants par partenaires au KOREA-US Startup Summit

Au KOREA-US Startup Summit en partenariat avec Google

PlayHard

Créée en 2015, cette startup de jeux mobiles n’a pas perdu de temps à se sensibiliser, se plaçant dans le top 3 du « Google Indie Game Festival ». Il est surtout connu pour son développement rapide et ses concepts de jeux hybrides et décontractés, tel que Hero Factory. La société espère étendre la portée de son service et le commercialiser à de nombreux types de joueurs différents, en utilisant de nouveaux canaux à l’avenir.

Space Oddity – BLIP

Après avoir observé le marché de la K-Pop et les fandoms qui lui appartiennent, la startup a publié un « K-Pop Radar », qui détecte la taille, la croissance et diverses tendances dans les données pertinentes et les présente de manière exhaustive. Ces résultats sont présentés dans un tableau de bord, ainsi qu’un graphique hebdomadaire. À la suite de cette recherche approfondie, Space Oddity a lancé Blip. Elle est l’application de référence pour suivre le contenu organisé des artistes. La communauté peut socialiser et se réunir dans un seul espace plutôt que de se répartir sur plusieurs plateformes.

StickyHands

Cette startup de jeux mobiles, lancée en 2017, est connue pour ses jeux de solitaire occasionnels avec une touche. Parmi leurs titres les plus populaires figurent Age of Solitaire, Solitaire Cooking Tower, Solitaire Farm Village et Solitaire Cat Island.

Teuida Inc

Teuida est une application linguistique qui vise à surmonter les barrières linguistiques telles que la distance physique, les prix élevés pour le tutorat et autres en intégrant la pratique de la parole et les exercices de prononciation dans son service interactif. Alors que l’utilisateur apprend, il est immergé dans la culture et équipé pour parler selon les normes d’un locuteur natif.

Au KOREA-US Startup Summit en partenariat avec Naver Cloud

Argosdyne

Créé en 2018, Argosdyne propose des plates-formes de systèmes d’exploitation pour les véhicules autonomes et des solutions de gestion automatique. La majeure partie de leur main-d’œuvre collabore au développement, à la recherche et à la production pour trouver des solutions idéales pour chaque client.

ARIA Edge

ARIA Edge est un pionnier dans le domaine de la réalité augmentée. Leurs produits, qui brouillent la frontière entre le monde virtuel et ce que l’œil nu peut voir, peuvent faciliter la communication et la gestion.

FutureMain

Cette société mondiale d’informatique et d’ingénierie aide le diagnostic des installations à l’aide de sa technologie d’évaluation avancée. Les installations sont surveillées à l’aide de la technologie des TIC, qui analyse les données en temps réel et les compare aux données sur le bruit et les vibrations recueillies sur 36 ans.

I-ESG

Connaissant l’importance des ESG pour les entreprises modernes qui souhaitent rester à l’avant-abri, I-ESG crée des solutions qui peuvent faciliter ce processus de gestion à l’aide de l’intelligence artificielle et des mégadonnées.

MORAI

MORAI, créé en 2018, offre aux clients la possibilité de tester leurs véhicules autonomes dans une simulation abordable. Il peut exécuter n’importe quel nombre de tests, et plusieurs simultanément.

Au KOREA-US Startup Summit en partenariat avec K-Startup Center

BlueSignum

La startup a dévoilé son nouveau service de santé mentale « Phare » lors du sommet. Il rend les soins de santé mentale plus facilement accessibles et intègre les pratiques de soins de santé positives dans la routine de l’utilisateur.

GREENWHALE Global

Cette entreprise respectueuse de l’environnement fabrique de la résine plastique biodégradable ainsi que d’autres produits liés à cette résine. Ils veulent proposer une solution de plastique plus simple et plus abordable que les solutions actuelles.

Lawfully

Ce service d’IA et de Fintech aide les immigrants à se rendre aux États-Unis. Cela par le biais du suivi des cas, d’entretiens fictifs, de consultations juridiques et autres.

Pikurate

Un outil de réseautage de recherche pour la recherche organisée et mise en signet. Les utilisateurs peuvent se connecter les uns avec les autres, compiler des liens pour faciliter la recherche pour les autres utilisateurs, ou créer des listes de sujets de recherche à travailler seuls ou avec l’aide d’un partenaire. Une sorte de très gros annuaire spécialisé.

VPIX Médical

VPIX Medical dispose d’une plate-forme de biopsie pour la chirurgie du cancer en temps réel, numériquement. Une startup que nous avons déjà par le passé.

Au KOREA-US Startup Summit en partenariat avec Hyundai Motors

60Hertz

60Hertz fabrique des logiciels virtuels pour aider à la gestion des systèmes d’énergie distribuée. Leur carte solaire et éolienne indique les centrales électriques dans toute la Corée, ainsi que leur production d’énergie. La nouvelle carte de l’énergie renouvelable peut aider les personnes intéressées à participer au projet à avoir un aperçu.

MakinaRocks

Ils utilisent leur propre technologie pour détecter les anomalies, optimiser le contrôle et prédire l’analyse dans les industries de l’énergie, des semi-conducteurs, des batteries et de la production. Leur nouveau produit MLOps « Runway » facilite l’introduction de l’IA dans les sites de l’industrie.

MOBILTECH

Mobiltech est une startup IA, qui a développé un scanner 3D. Ce dernier peut reproduire des informations spatiales pour former une copie très détaillée. Il est utilisé pour naviguer dans les véhicules autonomes.

POEN

Cette nouvelle entreprise utilise la technologie de l’épicycle de l’énergie pour recycler les batteries de véhicules électriques après leur utilisation, en approvisionnant ainsi de l’énergie nouvelle.

AIWORKS

Les créateurs de « AIWORKS », une plate-forme qui collecte et traite les données de l’approvisionnement participatif à l’aide de l’IA. Leur service s’appuie sur le traitement des données 3D et la vision par ordinateur évoluée.

Mycel : Le choix des médias

Alors que l’industrie de la mode poursuit sa recherche d’une alternative en cuir écologique à la fois fonctionnelle et attrayante. Mycel propose une alternative si exceptionnelle qu’elle obtient le « Global Media Award » pour son innovation et sa durabilité lors du Korea-US Startup Summit. Le jury a fait remarquer les qualités que l’innovateur du cuir Mycelium a affichées au cours de ses étapes de développement réussies, telles que la commercialisation du produit et la réponse extrêmement positive du public.

Mycel utilise des champignons et de la matière fongique pour fabriquer à la fois du cuir à usage industriel. Ainsi qu’une alternative à la viande riche en protéines utilisant du mycélium, qui est récolté au cours d’un processus biologique. Le résultat est un matériau qui imite étroitement le cuir animal, en raison des fibres fongiques longues et épaisses présentes dans le mycélium, qui forment une texture agréable pour la consommation ainsi que pour la durabilité.

L’avantage distinctif du cuir à base de mycélium par rapport au cuir animal est la réduction comparative du coût des émissions de carbone et des déchets d’eau. Sans parler des coûts qui découlent de l’élevage du bétail pendant des années dans de grands espaces.

Ce qui distingue également cette solution parmi les cuirs végétaliens, c’est la flexibilité du matériau et la capacité des fibres à s’entremêler pour former les matériaux, plutôt que d’avoir besoin d’une multitude de produits chimiques ajoutés pendant la fabrication. Mycel cherche maintenant à se développer à l’échelle mondiale et attend avec impatience de nouvelles opportunités passionnantes.

Le sommet en rétrospective

Rétrospectivement, le sommet des startups entre la Corée et les États-Unis reste mémorable pour avoir présenté un certain nombre de nouveaux innovateurs fascinants à un public mondial, qui est sans aucun doute ravi de la quantité de créativité et de diligence manifestée lors de cet événement.

Le gouvernement sud-coréen met l’accent sur le développement de 6000 startups que KISED soutient, avec à la fois des fonds et des possibilités de réseautage. Et alors que l’industrie technologique coréenne continue de prospérer, les leaders potentiels de l’avenir technologique mondial pourraient bientôt se retrouver à juste titre sur un pied d’égalité, lorsque les entreprises coréennes rencontreront le monde.