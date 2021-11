ITS 2021 – Notre top 3 des start-ups innovantes

Le 26 du mois dernier, nous avons eu la chance de faire partie des 7 médias mondiaux présents au Innovative Talent Show (ITS) qui se déroule en Corée. Étant le plus grand salon de l’innovation technologique en Corée, il présentait des PME innovantes et résolvant des problèmes pertinents maintenant mais aussi à l’avenir.

Comme nous étions en ligne, nous ne pouvions assister qu’à la cérémonie de présentation de 11 startups, mais c’était incroyablement intéressant de voir que la Corée semble se concentrer sur MedTech et GreenTech. Sur les 11 startups, 4 se concentraient sur les produits pour les soins de la santé et 3 s’effraient de résoudre différents problèmes pour l’environnement.

Voici notre top 3 pour ces startups innovantes

GFI Co. LTD

GFI Co. LTD : de nos jours, nous sommes habitués à mettre le mot « intelligent » devant tout. Réfrigérateur intelligent, brosse à dents intelligente, etc. Cependant, nous n’avons jamais entendu d’extincteur intelligent auparavant. Avec l’omniprésence des appareils électroniques, nos vies sont plus sujettes aux accidents d’incendie, cette start-up y contribue de manière intelligente (sans jeu de mots). Avec une combinaison d’autocollants, films, câbles et boucliers, vous aidez votre entreprise ou votre famille à être en sécurité. Protection simple et efficace !

Ces derniers fonctionnent grace a des nano-particules qui se libères à une certaine chaleur et permettent d’arrêter le feu avant même qu’il ne se propage ou ne soit detectable. Par exemple, un court circuit, dès que le cable prend feu, celui ci va être éteint sans danger. Un exemple en live :

ECOPEACE

ECOPEACE : cette start-up construit un robot incroyable qui peut nettoyer l’eau. Construits comme un mini-îlot, les produits peuvent éliminer les algues vertes et pourront plus tard éliminer les microplastiques. Et il y a plus ! Plus qu’être un produit respectueux de l’environnement essayant de résoudre les problèmes causés par l’industrie utilisant des produits non verts, l’entreprise a conçu ses produits comme des abris pour animaux et plantes. Chez Le Café Du Geek, nous aimons ces projets environnementaux !

VPix Medical

VPix Medical : Prêt à être étonné ? Cette entreprise fabrique un microscope de la taille d’un stylo. Basée sur la recherche doctorale du fondateur, cette start-up vise à résoudre un problème que nous ne connaissions pas très bien avant d’entendre la présentation. Le problème est le suivant : lorsque vous avez un cancer, que vous recevez une opération, que le médecin enlève le maximum de cellules infectées et qu’il est très difficile d’éliminer 100 % de la cancérogène, vous aurez malheureusement besoin d’une autre intervention plus tard dans votre vie. Ce microscope pourrait aider à éliminer plus de cellules et aider le patient à récupérer plus rapidement. Incroyable, n’est-ce pas ?

Comme nous pouvons le voir, nous entendons peu parler de la Corée, mais ce pays est plein d’innovation et mérite d’être étudié un peu plus en profondeur. Si vous êtes fan de MedTech et GreenTech, vous trouverez certainement une PME intéressante pour laquelle travailler ou investir. Pour plus de détails sur d’autres startups coréennes ou plus largement sur les startups asiatiques, continuez à nous suivre sur Startup World Tech et si vous connaissez quelqu’un qui pourrait être intéressé par ce contenu, n’hésitez pas à partager, cela nous aidera beaucoup.