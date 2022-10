iPad Pro (2022) : Apple y ajoute la puce M2 et le Wi-Fi 6E

La puce M2 fait son grand retour chez Apple. Cette fois-ci, c’est au tour des iPad Pro d’en profiter. La firme américaine vient en effet d’annoncer cette nouvelle génération par communiqué de presse. Nous retrouvons aussi une autre nouveauté intéressante : la prise en charge du Wi-Fi 6E.

Commençons par les performances, grosse nouveauté de cette génération 2022 d’iPad Pro.

Avec ces deux nouveaux modèles, nous retrouvons la puce M2, auparavant introduite sur les MacBook Air et MacBook Pro en juin dernier. Cette dernière propose jusqu’à 15 % de puissance supplémentaire pour le processeur (CPU), +35 % pour la partie graphique (GPU) et +40 % en apprentissage automatique (Neural Engine) par rapport aux iPad Pro avec puce M1.

La seconde nouveauté se trouve au niveau de la connectivité, avec le passage au Wi-Fi 6E. Les iPad Pro M2 peuvent ainsi profiter d’une vitesse de téléchargement doublée, pouvant attendre les 2,4 Gbit/s. Du côté du modèle 5G, Apple annonce que les tablettes sont compatibles avec plus de réseaux 5G dans le monde.

Du côté du stylet, l’Apple Pencil 2 accapare d’une nouvelle fonctionnalité en pouvant maintenant être détecté jusqu’à 12 mm au-dessus de l’écran avec les iPad Pro M2. Cela permet ainsi de voir plus précisément où la pointe se pose. En plus de cela, Apple annonce plus de précisions pour les dessinateurs et illustrateurs. Pour finir, l’écran du nouvel iPad Pro de 11 pouces n’embarque pas la technologie mini-LED du modèle 12,9 pouces.

Déjà en précommande (et disponible le 26 octobre), les iPad Pro M2 ont une dernière nouveauté qui va faire grincer des dents : le prix. En effet, cette génération voit sa grille drastiquement augmenter par rapport aux versions M1. Nous retrouvons ainsi le modèle de 11 pouces à partir de 1 069 euros (contre 899 euros auparavant) en version 128 Go ; et le 12,9 pouces à partir de 1 469 euros (contre 1219 euros).