iPad 10 (2022) : Apple change enfin le design de sa tablette d’entrée de gamme

Apple vient d’annoncer de nouveaux iPad. Outre les iPad Pro M2, la firme à la pomme est revenue avec une tablette d’entrée de gamme : l’iPad 10. Avec ce nouveau modèle, plusieurs changements sont de la partie, principalement du côté du design : bordures plates, Touch ID, plus grand écran, nouvelle caméra frontale et port USB-C.

Un tout nouveau design pour l’iPad 10

Sans grande surprise, Apple vient d’officialiser ses nouveaux iPad par voie de communiqué de presse. Une décision logique étant donné que les iPad Pro M2 embarquent peu de nouveautés, contrairement au nouvel iPad d’entrée de gamme (iPad 10).

Avec cette nouvelle génération, Apple a principalement effectué des changements au niveau du design. L’iPad 10 embarque tout d’abord les bordures plates des derniers iPad Pro, iPad Air et iPad mini, mais aussi le port USB-C. Bonne nouvelle, Touch ID est de la partie. Ce dernier prend place directement sur le bouton d’alimentation, et permet ainsi de toujours profiter du déverrouillage par empreintes digitales.

Au niveau de l’écran, l’iPad 10 profite d’une dalle plus grande, 10,9 pouces (2360 par 1640 pixels) contre 10,2 pouces pour l’iPad 9. La partie audio s’améliore, avec la présence de quatre haut-parleurs, deux en haut et deux en bas. Le stylet compatible avec cette tablette est toujours l’Apple Pencil de 1re génération. Avec la disparition du port Lightning, on peut noter qu’Apple propose désormais un adaptateur USB-C afin de recharger l’accessoire. Pour finir sur le design, la caméra frontale évolue avec désormais un capteur de 12 Mpx centré pour une utilisation en mode paysage.

L’autre nouveauté concerne les performances. En effet, l’iPad 10 dispose d’une puce A14 Bionic, soit celle des iPhone 12. Côté connectivité, le Wi-Fi 6 fait son entrée. En plus de la version Wi-Fi, une version 5G de la tablette est aussi proposée cette année par Apple.

L’iPad 10 est annoncé à un prix de départ de 589 euros dans sa version avec 64 Go de stockage interne. Les précommandes sont déjà ouvertes, pour une disponibilité le 26 octobre 2022. Quatre coloris sont à nouveau de la partie : bleu, jaune, rose et argent. Petite information supplémentaire : Apple a annoncé le Magic Keyboard Folio, un clavier exclusif pour l’iPad 10 avec une béquille à l’arrière. Son prix est de 299 euros en France.