Révolutionnaire : HP sublime le CES 2026 et booste votre quotidien

À l’occasion du CES 2026, HP ne fait pas dans la demi-mesure. Le géant américain lève le voile sur une série d’innovations pensées pour réinventer le travail du futur. L’entreprise place l’humain et la technologie au cœur de ses préoccupations. Une nouvelle génération de produits arrive, entre intelligence artificielle et design pratique, pour booster notre quotidien pro et perso.

Des PC plus malins et une IA intégrée partout

Première grosse surprise : le HP EliteBoard G1a. Ce PC IA complet intégré dans un clavier vient de décrocher un CES 2026 Innovation Award. Ultra-léger et compact, il rompt avec le concept du poste de travail figé. Les professionnels en mobilité ou en open-space vont adorer ce format discret, pourtant capable de gérer des tâches IA avancées, sans sacrifier la puissance.

HP lance également la nouvelle gamme HP EliteBook X G2. Ces notebooks professionnels, eux aussi primés au CES, misent sur des performances IA locales, un maximum de sécurité et des outils de collaboration innovants. De quoi séduire les entreprises en quête de technologies stables, mais évolutives.

Côté grand public, HP continue sur sa lancée avec sa gamme OmniBook. Les nouveaux OmniBook Ultra 14 et OmniStudioX proposent des designs élégants, des écrans haut de gamme et une IA embarquée pour la création ou le multitâche.

Accessoires, sécurité et gaming : l’écosystème s’agrandit

HP va plus loin en injectant de l’IA directement dans ses imprimantes de bureau avec la solution HP for Microsoft 365 Copilot. Traduire, synthétiser, organiser : tout se pilote maintenant à partir de l’imprimante, en quelques clics et toujours avec la sécurité en ligne de mire.

Côté gestion, la plateforme WXP s’améliore avec des fonctionnalités de restauration au niveau firmware. Les équipes IT vont adorer, surtout si un PC refuse de démarrer, puisque la réparation devient possible sans ouvrir la machine.

Pour le plaisir des yeux et du confort, HP renouvelle aussi ses accessoires. Nouvelle Tilt Mouse 720M rose, chargeur compact USB-C 65W GaN et étuis résistants : tout est conçu pour travailler mieux… et avec style.

Les gamers ne sont pas en reste. HP fusionne ses deux marques phares sous HyperX et présente le HyperX OMEN MAX 16, qualifié de portable gaming “le plus puissant au monde”. Il sort aussi le HyperX OMEN 15, plus compact mais taillé pour la performance, avec écran 300Hz et système de refroidissement maison.

Enfin, le nouveau HP Digital Passport regroupe tout l’historique et les infos essentielles de votre PC. Prix : encore un CES 2026 Innovation Award pour HP.

Avec toutes ces annonces, HP entend clairement dessiner le bureau, le salon et même le monde du jeu vidéo de demain. Et vous, quelle innovation HP du CES 2026 attendez-vous le plus ? Dites-le-nous en commentaire ou partagez cet article avec vos amis geeks !