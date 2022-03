Google permet de supprimer les 15 dernières minutes d’historique sur Android

Naviguer sur internet est devenu monnaie courante sur smartphone, que ce soit lors d’une pause ou d’un déplacement. Dans le cas où vous souhaiteriez cacher vos dernières recherches sur l’application Google pour smartphone Android, sachez qu’une option est en cours de déploiement afin de permettre la suppression des 15 dernières minutes d’historique.

Supprimer les 15 dernières minutes de recherche Google

Dans un entretien avec le média américain The Verge, Google est venu annoncer la possibilité de supprimer les 15 dernières minutes de l’historique de recherche pour l’application Android de son moteur de recherche. Ned Adriance, porte-parole de Google, explique ainsi : « Nous sommes en train de déployer cette fonctionnalité sur l’application Google pour Android et nous espérons qu’elle sera disponible pour tous les utilisateurs de l’application dans les prochaines semaines.«

Pour rappel, cette fonctionnalité de suppression des 15 dernières minutes est déjà disponible pour les utilisateurs de la version iOS (iPhone et iPad) de l’application Google. Afin de savoir si la fonctionnalité est maintenant disponible sur votre smartphone Android, rendez-vous dans l’application Google, touchez votre photo de profil en haut à droite de l’écran et cliquez sur l’option « Supprimer les 15 dernières minutes.«

Dans le cas où vous ne voyez pas la fonctionnalité, il faudra encore s’armer de patience. En attendant, sachez que la suppression automatique de votre activité sur le web est possible. Il est en effet possible de paramétrer cette fonctionnalité afin qu’elle supprime tout votre historique au bout de 3, 18 ou 36 mois. Pour cela, cliquez simplement sur votre image de profil dans l’application Google, accédez à la section « Historique des recherches » et sélectionnez l’option « Suppression automatique« .

