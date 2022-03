Xbox Cloud Gaming est disponible sur le Steam Deck

Le Steam Deck est venu offrir une toute nouvelle console portable aux joueurs. Plus puissante qu’une Switch, elle permet de profiter de moult jeux vidéo disponibles sur Steam, dont les plus récents. Bonne nouvelle, Valve a travaillé avec Microsoft afin de proposer un nouvel avantage de taille : le Xbox Cloud Gaming. Le service de cloud gaming de la firme américaine est maintenant accessible via une version bêta de son navigateur Microsoft Edge adaptée à la console.

Le Steam Deck profite du Xbox Cloud Gaming

Sorti le 25 février 2022, le Steam Deck continue de s’enrichir d’arguments de taille face à la seule console portable star du marché : la Nintendo Switch. Via une publication sur Reddit, Missy Quarry, responsable de la communauté pour Microsoft Edge, est en effet venu annoncer : « Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Valve et l’équipe Xbox Cloud Gaming pour apporter la prise en charge de Xbox Cloud Gaming (bêta) avec Xbox Game Pass Ultimate par le biais de Microsoft Edge bêta pour le pont Steam.«

Le service de cloud gaming est ainsi disponible sur la console portable de Valve. Pour rappel, il est disponible via l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate. Comme nous pouvons le lire ci-dessus, les utilisateurs ne devront pas passer par une application Xbox dédiée, mais tout simplement pas une version bêta du navigateur Microsoft Edge adaptée au Steam Deck.

La procédure pour en profiter n’est cependant pas des plus simple. Bonne nouvelle, Microsoft a publié une page de support (disponible en français) expliquant l’ensemble des manipulations à effectuer. Pour faire rapide, vous devrez installer Edge dans l’environnement de bureau Linux, puis créer un raccourci vers le navigateur dans l’interface Steam. Un autre moyen implicite existe aussi pour profiter du Xbox Cloud Gaming, l’installation de Windows 10 sur le Steam Deck.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Steam Deck : un outil permet de voir les jeux compatibles de votre bibliothèque Steam !