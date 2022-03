iPhone : un nouveau brevet Apple pour Touch ID sous l’écran

Cela fait maintenant de nombreux mois que le retour de Touch ID sur les iPhone fait rêver beaucoup d’utilisateurs. Plusieurs informateurs soulignent d’ailleurs qu’une technologie de capteur d’empreintes digitales sous l’écran serait en cours de développement par Apple. Un nouveau brevet déposé par la firme à la pomme en septembre 2019, et publié ce mardi par l’Office américain des brevets et des marques (United States Patent and Trademark Office, USPTO), dévoile d’ailleurs les tenants et aboutissants de ce nouveau système de déverrouillage.

Touch ID sous l’écran, un brevet précise la technologie sur iPhone

Avec la pandémie de Covid-19, Face ID est somme toute devenu obsolète dans la vie de tous les jours. En effet, la fonctionnalité ne permettait pas de déverrouiller les iPhone avec le port du masque. Face à cette situation, Apple a permis de déverrouiller ses smartphones grâce à l’Apple Watch. Plus récemment, iOS 15.4 a offert la possibilité de faire fonctionner Face ID avec un masque en effectuant la reconnaissance faciale uniquement sur les traits autour des yeux.

Alors qu’un leaker sortait de sa poche que le projet de Touch ID sous l’écran pour l’iPhone avait été abandonné par Apple, des sources de confiance comme l’analyste Ming-Chi Kuo tendent encore à dire que la technologie serait prévue sur les générations à venir. Encore plus récemment, un brevet Apple datant de septembre 2019 et publié ce mardi 22 mars 2022 par l’Office américain des brevets et des marques (USPTO) précisant la technologie Touch ID sous l’écran.

« Un appareil de détection tactile comprend une couche émettrice de lumière couverte par une couche transparente et configurée pour éclairer une surface touchant la couche transparente et pour permettre la transmission des rayons lumineux réfléchis de la surface aux couches sous-jacentes. Les couches sous-jacentes comprennent une couche de couplage optique, une couche de collimateur et un capteur d’image pixellisé » est ainsi mentionné dans ledit brevet.

Ce jardon technique confirme surtout qu’Apple a bel et bien travaillé sur la technologie Touch ID intégrée sous l’écran des iPhone. D’ailleurs, la firme à la pomme précise dans ce brevet qu’elle serait « particulièrement avantageuse pour la vérification et/ou l’authentification dans un appareil électronique. » Bien évidemment, ce nouveau document ne garantit en rien que la technologie verra le jour sur de futurs produits Apple.

Touch ID fait tout de même encore largement partie de l’écosystème Apple, que ce soit par exemple sur le récent iPhone SE 3 avec le traditionnel bouton ou directement inséré sur le bouton d’alimentation des iPad mini 6 et iPad Air 5. Seul l’avenir nous dira comment les iPhone auront droit à nouveau (ou pas) à Touch ID à l’avenir, sous l’écran ou pourquoi pas sur le bouton d’alimentation.