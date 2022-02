iPhone : le projet de Touch ID sous l’écran abandonné par Apple

Les rumeurs continuent de tourner autour du retour de Touch ID sur les iPhone. Selon de nouvelles informations, la technologie remise au gout du jour grâce à une incorporation du capteur d’empreintes digitales sous l’écran ne serait plus en cours de développement par Apple. La firme à la pomme aurait en effet abandonné le projet pour continuer à se concentrer sur la reconnaissance faciale avec Face ID. Sans grande surprise, l’objectif serait de cacher les modules photo de cette technologie directement sous l’écran.

Des capteurs Face ID sous l’écran pour l’iPhone au détriment de Touch ID

Avec la pandémie de Covid-19, beaucoup de rumeurs sont venues annoncer le grand retour de Touch ID, principalement car Face ID est devenue obsolète lors du port d’un masque. Pourtant, Apple déploie peu à peu des solutions pour continuer à profiter d’une méthode de déverrouillage alternative rapide et des avantages de la reconnaissance faciale.

Outre le déverrouillage via l’Apple Watch lancé courant 2021, iOS 15.4 (encore en bêta) vient offrir la possibilité d’utiliser Face ID avec un masque sur le visage. Pour cela, la technologie vient uniquement prendre en compte les zones présentes autour des yeux, et donc non cachées par le masque. Il semble donc qu’Apple ait trouvé une solution ne nécessitant plus de développer un Touch ID sous l’écran.

iDropNews vient d’ailleurs de préciser qu’Apple aurait abandonné le développement d’un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran pour les iPhone. En dévoilant des informations émanant de « sources proches de la question qui souhaitent rester anonymes« , le site souligne que des ingénieurs de la firme à la pomme ne seraient plus sur le projet depuis quelques mois.

Nous apprenons en plus de cela qu’Apple aurait décidé de recentrer les réflexions de ses employés sur le développement de capteurs TrueDepth, nécessaires à Face ID, pouvant être cachés sous l’écran tactile des iPhone. iDropNews prédit ainsi l’arrivée d’un iPhone avec capteurs Face ID et caméra selfie sous l’écran sur les iPhone 15 Pro. En attendant, les iPhone 14 Pro devraient profiter d’un design atypique avec une pilule et un poinçon en haut de l’écran afin de remplacer l’encoche !

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article iPhone 14 Pro : Apple prévoirait de proposer 8 Go de RAM !