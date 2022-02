The Legend of Zelda: Majora’s Mask disponible sur Nintendo Switch le 25 février 2022

Pour une surprise, c’est une surprise. Nintendo vient d’annoncer que l’un des meilleurs jeux de la Nintendo 64 s’apprêter à arriver sur la Switch, The Legend of Zelda: Majora’s Mask. La firme nippone a en effet annoncé en fin de semaine dernière que cet opus arriverait via l’abonnement Nintendo Switch Online + Pack Additionnel le 25 février 2022.

La Nintendo Switch accueille The Legend of Zelda: Majora’s Mask

Cela fait maintenant quelques mois que Nintendo propose un nouvel abonnement : le Nintendo Switch Online + Pack Additionnel. Via cette offre, la firme japonaise propose des extensions payantes de jeux vidéos, dont Animal Crossing: New Horizons Happy Home Paradise et le récemment annoncé Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe, mais aussi des jeux Sega et Nintendo 64. D’ailleurs, Big N vient d’annoncer la disponibilité le 25 mars prochain de l’iconique jeu The Legend of Zelda: Majora’s Mask sur ce service.

Sortie en 2000, Majora’s Mask est un jeu assez sombre de la franchise Zelda. Très différent de ces prédécesseurs, cet opus propose un gameplay autour d’un cycle répétitif de trois jours. Durant cette courte période, Link devra ainsi trouver des solutions pour sauver le monde d’une destruction imminente par la lune. Pour rappel, un remake du jeu avait été proposé sur la Nintendo 3D en 2015 The Legend of Zelda : Majora’s Mask 3D.

À titre d’information, la Nintendo Switch permettra aux joueurs de jouer à The Legend of Zelda : Majora’s en français. Pour rappel, le Nintendo Switch Online + Pack Additionnel est disponible au prix de 39,99 € par an pour un abonnement unique ou 69,99 € par an pour l’abonnement famille.

