iPhone 14 Pro : Apple prévoirait de proposer 8 Go de RAM

Une nouvelle fuite d’information vient d’annoncer le passage à 8 Go de RAM pour les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Ces modèles deviendraient ainsi les smartphones Apple ayant la plus grande quantité de mémoire vive. Pour rappel, les iPhone 13 et 13 mini ont droit à 4 Go de RAM, contre 6 Go de RAM pour les modèles Pro et Pro Max.

Crédit photo : @Id_vova

Apple monterait l’iPhone 14 Pro à 8 Go de RAM

Alors que certaines rumeurs planchent sur le remplacement de l’encoche par un ou deux poinçons, d’autres viennent souligner l’arrivée de 8 Go de RAM sur les iPhone 14 Pro. Aux dernières nouvelles, c’est ce que suggère une publication du compte « yeux1122 » sur le blog coréen Naver.

En citant des sources de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, l’informateur explique ainsi que les composants dédiés à la mémoire des iPhone 14 Pro sont maintenant confirmés. De ce fait, cette nouvelle génération profiterait de 8 Go de RAM d’après ses dires. Pour rappel, les iPhone 13 Pro et 12 Pro profitent de leur côté de 6 Go de RAM.

Comme d’habitude, les modèles non Pro devraient profiter d’une quantité de RAM moins importante. Les iPhone 14 et iPhone 14 Max devraient soit rester à 4 Go de RAM comme les iPhone 13 et 13 Mini ou monter à 6 Go de RAM. Il faut tout de même souligner que les iPhone sont très loing derrière la quantité de RAM embarquée sur les dernières iPad Pro : 16 Go.

À titre d’information, la source ayant annoncé le passage à 8 Go de RAM pour les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max a déjà fait parler d’elle par le passé en annonçant des informations sur l’iPad mini 6. Cependant, elle n’avait pas visé juste à 100 %. L’informateur « yeux1122 » avait en effet vu juste sur la période de sortie (le second semestre 2021) et l’arrivée d’un nouveau châssis plus large et moins haut, mais faux sur la taille de l’écran en prédisant une diagonale de 8,7 pouces, contre 8,3 pouces dans la réalité.

Nous vous conseillons donc de prendre des pincettes pour le moment à propos de cette dernière rumeur. À noter, ce n’est cependant pas la première fois qu’une source annonce que les iPhone 14 Pro auront droit à cette quantité de RAM.

