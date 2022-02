Honor MagicBook 16 : un design premium et un écran 144 Hz

Honor lance un nouveau PC portable, le Magicbook 16. Après le succès des générations précédentes, le constructeur revient avec un nouveau design haut de gamme, ainsi qu’un écran 16.1 pouces de 144 Hz.

Honor annonce le lancement de son nouvel ordinateur portable polyvalent, successeur du MagicBook Pro, qui affichait lui aussi une diagonale de 16 pouces.

Le Honor MagicBook 16 adopte un châssis en aluminium et malgré son format, il ne pèse que 1,8 kg. Honor a apporté un soin tout particulier à l’écran de son nouveau MagicBook 16. Il est en effet doté d’un écran IPS antireflet de 16,1 pouces avec des bords fins de 5,1 mm, offrant un ratio écran/corps de 87,3 %. Mais le constructeur chinois ne s’arrête pas là et inaugure un écran avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, pour une fluidité accrue.

Des performances solides assurées par AMD

Dénué de carte graphique dédiée, il assurera les performances graphiques avec un Ryzen 7 5800H, épaulé par 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD, permettant d’afficher du contenu de manière fluide et agréable.

Selon Honor, le MagicBook 16 promet une augmentation des performances allant jusqu’à 26% par

rapport à la génération précédente. Les performances graphiques ont également été améliorées de 15 %, pour pallier aux tâches les plus gourmandes, notamment les jeux vidéos ou le montage.

Le Honor MagicBook 16 dispose d’une batterie de 56 Wh, offrant jusqu’à 8 heures d’autonomie en bureautique ou lecture de vidéos. Avec le nouveau super chargeur portable de 65W, le Honor MagicBook 16 peut être rechargé à 50% en 30 minutes, et à 100% en 1h30 heure environ.

Côté connectivité, on pourra compter sur une double antenne Wi-Fi 6 et une compatibilité Bluetooth 5.1.

Le HONOR MagicBook 16 sera disponible en France à partir du 1er mars 2022, en coloris Space Gray au tarif de 999 euros. À noter, les premiers acheteurs bénéficieront de 100 € de réduction pendant les deux premières semaines après sa sortie.

