Xiaomi lance les Redmi Buds 3 : des écouteurs sans fil à 40 € pour s’attaquer aux AirPods

En présentant la série Redmi Note 11 le jeudi 17 février, Xiaomi est aussi venu annoncer des écouteurs sans fil allant de pair avec ces smartphones : les Redmi Buds 3. La firme chinoise vient ici s’inspirer grandement des AirPods afin de proposer une solution similaire, mais à un prix beaucoup plus abordable. Pour leur lancement, les dispositifs sont en effet proposés à un tarif de seulement 39,99 €.

Les Redmi Buds 3 de Xiaomi proposent un très bon rapport qualité/prix pour vos oreilles

Après les Redmi Buds 3 Pro en août 2021, Xiaomi est de retour avec une nouvelle paire d’écouteurs sans fil : les Redmi Buds 3. Conçue pour accompagner les Redmi Note 11, cette nouvelle paire de dispositifs audio vient directement entrer en concurrence sur le marché des écouteurs open-fit, et de facto les AirPods d’Apple.

Au niveau du design, nous retrouvons d’ailleurs des éléments très distinctifs des écouteurs phares d’Apple avec notamment la présence d’une tige renfermant un microphone dirigé vers la bouche de l’utilisateur et le format d’oreillette ouvert. Le boitier des Redmi Buds 3 se rapproche d’ailleurs grandement de celui des AirPods au niveau du form factor. On retrouve ne plus de cela un bouton d’appairage à l’avant de ce dernier.

Au niveau des spécificités techniques, les Redmi Buds 3 de Xiaomi pèsent chacun 4,5 grammes et profitent d’une certification IP54 garantissant leur étanchéité aux éclaboussures et leur résistance à la poussière. Des commandes tactiles sont présentes à la surface des tiges afin de permettre de gérer les contenus multimédias et répondre à des appels.

Compatible avec le Bluetooth 5.2 et les codecs AAC et SBC, les écouteurs Redmi Buds 3 de Xiaomi profitent de transducteurs de 12 mm et d’une suppression de bruit lors des appels afin de restituer au mieux votre voix. Un égaliseur est aussi de la partie afin d’adapter la couleur sonore des écouteurs à votre guise. Cela n’est cependant possible que sur les smartphones Xiaomi.

Côté autonomie, Xiaomi annonce 5 heures d’écoute sur une charge et jusqu’à 20 heures grâce au boitier de recharge. À noter, 10 minutes de charge permettent de récupérer 1 h 30 d’autonomie. D’ores et déjà disponibles, les Redmi Buds 3 de Xiaomi sont proposés à un prix de lancement de 39,99 €. Son prix passera ensuite à 49,99 €.

