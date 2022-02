Find X5 : Oppo annonce une conférence de lancement pour le 24 février 2022

Sans grande surprise, Oppo vient d’annoncer la présentation de sa prochaine série de smartphones haut de gamme : les Find X5. La marque chinoise nous donne ainsi rendez-vous le jeudi 24 février à 12 heures pour découvrir trois nouveaux modèles : les Find X5, Find X5 Pro et Find X5 Lite. Pour patienter, des images officielles des smartphones ont été partagées par Oppo. L’occasion est donc de mise pour admirer un nouveau module photo arrière original.

Les Find X5 d’Oppo arrivent à grands pas

En début de semaine, Oppo est venu annoncer un partenariat de trois ans avec Hasselblad pour ses prochains smartphones Find X. Sans grande surprise, les Find X5 Pro seront les premiers concernés par l’expertise photo de l’entreprise suédoise. D’ailleurs, ces smartphones seront présentés dans moins d’une semaine. La firme chinoise vient en effet d’annoncer une conférence de lancement pour le 24 février 2022 à 12 heures.

Pour l’occasion, Oppo est venu partager des photos de la série Find X5. Tout d’abord via un carton d’invitation à l’évènement de la semaine prochaine. Nous y découvrons sur le module photo arrière des smartphones la mention « Powered by MariSilicon« , faisant directement référence à la puce MariSilicon X, dédiée au traitement photo. Autour, des capteurs photo et flashs sont de la partie. Le petit point à noter est qu’Oppo propose un format de module photo assez atypique se surélevant de la coque du smartphone pour former un bloc s’apparentant à un pentagone.

D’autres visuels viennent ensuite mettre en évidence le nouveau partenariat entre Oppo et Hasselblad pour la partie photo des Find X5. La mention OPPO | Hasselblad est ainsi directement inscrite au dos des smartphones. La marque a d’ailleurs annoncé que cette association permettra « d’offrir une qualité de classe mondiale. » Elle définit aussi le châssis de ses nouveaux smartphones noir et blanc comme « un corps incurvé aux tons cosmiques. »

Pour vous mettre encore un peu l’eau à la bouche, voici une vidéo publiée sur le compte officiel d’Oppo pour annoncer sa conférence de lancement du 24 février.

Futuristic flagship design. Beautifully unique ceramic material. A cutting-edge camera like no other.



Save the date. February 24, 2022. #OPPOFindX5Series pic.twitter.com/1T9TCHH3sg — OPPO (@oppo) February 17, 2022

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Oppo présente les Find X3 : des smartphones puissants à partir de 499 € !