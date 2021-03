Oppo présente les Find X3 : des smartphones puissants à partir de 499 €

L’heure de gloire est arrivée. Oppo vient d’annoncer sa nouvelle gamme de smartphones : les Find X3. Le constructeur chinois a ainsi levé le voile sur le Find X3 Pro, Find X3 Neo et Find X3 Lite afin de satisfaire l’ensemble des consommateurs avec des fiches techniques plus ou moins haut de gamme ainsi que des prix allant de 499 € à 1 149 €.

Après avoir fait sensation avec le Find X2 Pro en 2020, Oppo souhaite transformer l’essai en 2021. L’entreprise a ainsi tenu une conférence le 11 mars afin d’inaugurer l’arrivée de sa nouvelle gamme Find X3.

Oppo Find X3 Pro : le smartphone qui a tout pour plaire

Le fer de lance de la marque est bien évidemment la déclinaison Pro. Premier fait inédit sur le marché des smartphones, le module photo arrière est directement intégré au châssis. Un changement esthétique intéressant qui rivalise avec la protubérance des blocs photo actuels chez les autres constructeurs. Outre cet aspect esthétique, l’Oppo Find X3 s’équipe d’une dalle OLED de 6,7 pouces avec une définition QHD+ ainsi qu’un taux de rafraichissement variable allant de 10 à 120 Hz.

Côté puissance, l’appareil profite du dernier processeur haut de chez Qualcomm, le Snapdragon 888, mais aussi de 12 Go de RAM ainsi que 256 Go de stockage interne (extensible via microSD). La partie photo est l’aspect déterminant de ce modèle. En effet, le module arrière profite d’un objectif principal grand-angle Sony IMX766 de 50 Mpx, un autre Sony IMX766 avec cette fois-ci un objectif ultra grand-angle, un capteur de 13 Mpx avec zoom optique x2 ainsi que zoom hybride x5, et pour finir un appareil photo microscopique de 3 Mpx.

Pour finir, le Oppo Find X3 Pro est alimenté par une batterie de 4 500 mAh compatible avec la charge rapide 65W et la charge sans fil 30W. L’appareil sera commercialisé le 30 mars au prix de 1 149 euros.

Oppo Find X3 Neo et Lite : la performance à prix abordable

Deux autres smartphones, un peu moins à la pointe de la technologie, ont aussi été dévoilés. Pour commencer, le Oppo Find X3 Neo s’arme du meilleur processeur en 2020, le Snapdragon 865, couplé à 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne. L’arme s’équipe ensuite d’un écran OLED de 6,5 pouces cadencé à 90 Hz, un module photo quasi similaire à la déclinaison Pro (l’ultra grand-angle IMX766 de 50 Mpx est remplacé par un ultra grand-angle de 16 Mpx) ainsi que d’une batterie de 4 500 mAh compatible avec la charge rapide 65W. Avec ses nombreux arguments de vente, le smartphone affiche un tarif de 799 € pour une sortie le 30 mars 2021.

Pour finir, découvrons le Oppo Find X3 Lite. Version allégée de cette nouvelle gamme de smartphones dispose de son côté d’un écran OLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz, d’un Snapdragon 765G couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage ainsi que d’une batterie de 4300 mAh compatible avec la charge rapide 65W. C’est du côté de la photo que le smartphone est moins bien fourni que ces grands frères avec un module arrière composé d’un capteur principal de 64 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx, un monochrome de 2 Mpx et un macro de 2 Mpx. Le prix affiché pour cet appareil est de 499 €. Lui aussi sera disponible dès le 30 mars en France.

