Tesla : l’action du constructeur automobile chute de 15%

Le marché des actions des constructeurs automobiles peut se montrer très volatile et créer des surprises, surtout quand on fait face à des concurrents de taille. C’est ce qui vient d’arriver à Tesla qui a vu ses actions chutées en quelques jours à peine. Le concessionnaire américain des véhicules électriques a enregistré une dégringolade de près de 15% de ses actions en bourses avant la fin du premier trimestre 2021. Serait-ce en raison de la concurrence farouche ou de la pandémie liée au COVID-19 ?

L’action de Tesla perd 3/20 de sa valeur

Après avoir tutoyé des sommets dans le premier mois de l’année 2021, les actions en bourse de Tesla traverseraient actuellement une mauvaise passe. En effet, le constructeur américain de véhicules électriques connaitrait, depuis fin janvier, une chute drastique qui cumulée avoisinerait 15% de son titre. Une situation qui aurait été impensable il y a quelques semaines quand le patron de l’entreprise Elon Musk devenait l’homme le plus riche du monde. Quelques jours plus tard, le titre de TESLA MOTORS entamait une tendance baissière qui aurait connu sa plus forte chute au matin du 5 mars. Ce jour, les actions de avaient chuté de 8% dans la journée pour se stabiliser autour de 4% en soirée.

Les éventuelles raisons de cette chute

La tendance baissière que connait le titre de la Firme d’Elon Musk se justifierait par de nombreux facteurs. Le premier serait la pénurie mondiale de semi-conducteurs avec des entreprises pratiquant de la surenchère sur certains composants. Ensuite, il y aurait la concurrence farouche des autres grands constructeurs de véhicules électriques tels que Volkswagen, Ford, Rivian et Cruise. Enfin, la situation aurait semé le doute dans les esprits de grands actionnaires de Tesla amenant ces derniers à monétiser une partie de leurs actions. Malgré cette chute, Tesla Motors continue d’être en tête des ventes de véhicules électriques aux Etats-Unis. Mais, le constructeur devrait mieux s’armer pour parer aux assauts des concurrents qui se font beaucoup plus menaçants.

