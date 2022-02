Steam s’apprête à arriver sur les ChromeBook, de premiers modèles compatibles déjà dévoilés

Google a vraiment réussi un beau tour de force avec Chrome OS, son système d’exploitation pour PC. Aujourd’hui, la firme de Redmond profite en effet d’un large panel d’ordinateurs embarquant cet OS. En plus de cela, il est maintenant possible de l’installer sur des PC tournant sous Windows ou macOS. Bonne nouvelle, les joueurs vont prochainement ne plus être limités aux seuls jeux sur le Play Store. Le code source de Chrome OS vient en effet de montrer des signes d’arrivée de Steam sur les Chromebook.

Les ChromeBook s’apprêtent à accueillir Steam

Cela fait maintenant deux ans que l’arrivée de Steam sur Chrome OS a été confirmée par l’un des responsables de chez Google. Cependant, peu d’informations à ce sujet transitent depuis. Aux dernières nouvelles, un développeur avait commenté en janvier 2022 que Google avait des « calendriers » fermes à propos du déploiement de Steam sur Chrome OS. De ce fait, il est possible de supputer que ces derniers suivent le développement d’ordinateurs compatibles avec des marques partenaires telles que Lenovo et HP.

9to5Google vient cependant de fouiller ardemment dans le code source du système d’exploitation des ChromeBook afin de trouver de nouvelles traces de Steam. Dans un premier temps, le site est ainsi venu révéler la présence de plusieurs ChromeBook compatibles pour profiter de Steam sur Chrome OS. Pour le moment, sept modèles ont été découverts : l’Acer Chromebook 514, ChromeBook 515 et Chromebook Spin 713 ; le Asus Chromebook Flip CX5 et Chromebook CX9 ; le HP Chromebook Pro c640 G2 ; ainsi qu’un ChromeBook inconnu qui serait un modèle inédit de la marque Lenovo.

Cependant, des caractéristiques techniques supplémentaires viennent s’ajouter afin de pouvoir profiter de Steam sur Chrome OS. Les ordinateurs devront en effet embarquer un processeur Intel i5 ou i7 de 11e génération ainsi qu’un minimum de 7 Go de RAM. 9to5Google est tout de même venu souligner que ces prérequis pourraient évoluer. En effet, Google avait déjà mené des essais concernant Steam sur des Intel de 10e génération ou encore des puces AMD.

