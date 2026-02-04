TUTO – Windows 11 : comment désinstaller une mise à jour qui provoque des bugs ?

Les mises à jour de Windows 11 sont essentielles pour la sécurité et les nouvelles fonctionnalités. Pourtant, il arrive qu’une mise à jour cause des problèmes inattendus. Par exemple, des ralentissements, des incompatibilités avec certains logiciels ou périphériques, voire des blocages du système. Si vous rencontrez ce genre de problème, sachez qu’il est possible de revenir en arrière en désinstallant la mise à jour fautive. Justement, on vous explique les étapes à suivre pour désinstaller une mise à jour dans ce tutoriel !

Pourquoi une mise à jour peut-elle poser problème ?

Microsoft publie régulièrement des correctifs pour améliorer Windows 11. Ces mises à jour corrigent des failles de sécurité, ajoutent des fonctions et réparent des bugs connus. En théorie, elles rendent l’expérience plus fluide et plus sûre. Toutefois, dans la pratique, certaines mises à jour introduisent de nouveaux dysfonctionnements. Cela peut venir d’une incompatibilité avec un pilote, d’un logiciel qui ne supporte pas la modification ou d’un problème matériel.

Il faut savoir que ces erreurs ne sont pas rares. Elles touchent surtout les utilisateurs qui installent les mises à jour dès leur sortie. Les correctifs sont parfois testés sur un nombre limité de configurations, ce qui laisse passer des cas particuliers. Si votre ordinateur devient instable après une mise à jour, il peut être pratique de la supprimer pour retrouver un système fonctionnel.

Etape 1 : Vérifier l’origine du bug avant de désinstaller une mise à jour

Avant de désinstaller une mise à jour, il faut s’assurer qu’elle est bien la cause du problème. En effet, un bug peut venir d’un logiciel tiers, d’un pilote ou même d’un périphérique défectueux. La première étape consiste donc à observer le moment où les soucis sont apparus. Si votre PC fonctionnait normalement avant l’installation et qu’il se met à ralentir ou planter juste après, la mise à jour est probablement responsable.

Par ailleurs, il faut savoir que Windows 11 garde un historique des mises à jour installées. Vous pouvez le consulter pour vérifier la date et le type de correctif appliqué. Si les problèmes coïncident avec cette installation, vous avez une piste solide. De plus, cette vérification évite de supprimer une mise à jour utile alors que la cause réelle est ailleurs.

Etape 2 : Accéder aux paramètres de mise à jour

Pour agir, il faut passer par les paramètres de Windows 11. Cliquez sur le menu Démarrer, puis ouvrez Paramètres. Dans la section Windows Update, vous trouverez l’historique des mises à jour. Cet espace regroupe toutes les installations récentes, qu’il s’agisse de mises à jour de sécurité ou de fonctionnalités.

Cet historique est essentiel. En effet, il vous permet de repérer la mise à jour problématique et de décider si vous devez la supprimer. Vous y verrez la date d’installation et le type de correctif. C’est à partir de là que vous pourrez lancer la désinstallation.

Etape 3 : Désinstaller une mise à jour via l’historique

Une fois dans l’historique, cliquez sur Désinstaller les mises à jour. Windows affiche alors une liste des correctifs installés. Sélectionnez celui qui correspond à la date où les problèmes ont commencé. Cliquez sur Désinstaller et laissez le système travailler. L’opération peut prendre quelques minutes selon la taille du correctif.

Après la désinstallation, Windows redémarrera. Vous devrez alors vérifier si les problèmes ont disparu. Dans la majorité des cas, le système retrouve sa stabilité. Cette méthode est la plus directe et la plus simple pour corriger un bug lié à une mise à jour. Elle ne demande aucune connaissance technique particulière, seulement de suivre les étapes dans les paramètres.

Autre méthode : Utiliser le mode de récupération

Parfois, une mise à jour bloque tellement le système qu’il devient difficile d’accéder aux paramètres. Dans ce cas, il faut utiliser le mode de récupération. Redémarrez votre PC et maintenez la touche Shift en cliquant sur Redémarrer. Windows ouvre alors un menu spécial avec plusieurs options de dépannage.

Dans ce menu, choisissez Options avancées, puis Désinstaller les mises à jour. Vous pouvez alors supprimer soit la dernière mise à jour de qualité, soit la dernière mise à jour de fonctionnalités. Cette méthode est utile si votre ordinateur ne démarre plus correctement. Elle permet de revenir à un état stable sans passer par l’interface classique.

Quelle est la différence entre mises à jour de qualité et de fonctionnalités ?

Windows 11 distingue deux types de mises à jour. Les mises à jour de qualité sont des correctifs de sécurité ou de stabilité. Elles sont petites et fréquentes. Les mises à jour de fonctionnalités, en revanche, sont plus lourdes. Elles ajoutent de nouvelles options ou modifient l’interface. De plus, elles arrivent plusieurs fois par an et peuvent provoquer des incompatibilités plus importantes.

Attention, savoir quelle mise à jour désinstaller est crucial. Si le problème est mineur, supprimer une mise à jour de qualité suffit. Si le bug est lié à une nouvelle fonction ou à un changement d’interface, il faudra désinstaller une mise à jour de fonctionnalités. Cette distinction aide à cibler la bonne solution et à éviter de supprimer un correctif utile.

Que faire après la désinstallation ?

Une fois la mise à jour supprimée, votre système devrait fonctionner normalement. Mais il ne faut pas en rester là. Microsoft publiera probablement un correctif pour résoudre le problème. Il est donc conseillé de vérifier régulièrement Windows Update et d’installer la nouvelle version dès qu’elle est disponible. Cela permet de profiter des améliorations sans subir les bugs.

En attendant, vous pouvez bloquer temporairement les mises à jour automatiques. Cela évite que Windows réinstalle immédiatement le correctif problématique. Vous gardez ainsi le contrôle et vous attendez une version corrigée. Cette précaution est utile pour éviter de retomber dans le même problème.

Et voilà, vous savez maintenant comment désinstaller une mise à jour problématique sur Windows 11.