TUTO – Claude Code : comment activer le mode Swarms caché pour booster vos projets ?

Le CLI Claude Code d’Anthropic cache une fonctionnalité étonnante. Derrière son interface classique se trouve un mode secret appelé « Swarms », capable de transformer votre assistant en véritable chef d’équipe. Ce mode permet de déléguer des tâches complexes à plusieurs agents qui travaillent en parallèle. Grâce à une astuce simple, il est possible de débloquer ce mode et de profiter d’une orchestration multi-agents qui change radicalement la manière de coder et d’automatiser vos projets.

Un mode caché qui révolutionne l’usage de Claude Code

Claude Code est connu comme un outil CLI pratique pour interagir avec l’IA d’Anthropic. Cependant, peu d’utilisateurs savent qu’il contient des fonctionnalités verrouillées. Le mode Swarms en fait partie. Découvert par le développeur Mike Kelly, ce mode transforme l’IA en coordinateur capable de planifier, découper et distribuer des tâches à une équipe virtuelle de spécialistes.

Au lieu de dialoguer avec une seule IA, vous interagissez avec un « team lead » qui organise le travail. Ce chef d’équipe virtuel ne code pas directement. Il analyse la demande, crée un plan et lance plusieurs agents en parallèle. Chaque agent prend en charge une partie du projet et collabore avec les autres via une boîte aux lettres interne. Le résultat est un gain de temps considérable et une efficacité accrue.

Le mode Swarms repose sur une orchestration native multi-agents. Lorsqu’une tâche complexe est soumise, l’IA découpe le travail en sous-tâches avec des dépendances claires. Elle lance ensuite plusieurs agents qui exécutent leurs parties respectives en parallèle. Ces agents communiquent entre eux pour synchroniser leurs avancées et éviter les doublons.

Cette approche consomme moins de tokens que l’exécution séquentielle. Contrairement aux idées reçues, paralléliser les tâches réduit la charge et accélère les résultats. Les agents partagent un tableau de tâches et reviennent avec un rapport complet une fois le travail terminé. Cela permet de gérer des projets complexes avec une fluidité impressionnante.

Les outils débloqués avec Swarms

Une fois le patch appliqué, plusieurs outils deviennent accessibles. Le « TeammateTool » permet de créer des équipes d’agents. Le « Delegate mode » autorise le lancement de tâches en arrière-plan. La « Teammate mailbox » offre un système de communication interne entre agents. Enfin, le « Swarm spawning » active l’orchestration multi-agents native.

Ces outils transforment Claude Code en plateforme collaborative. Par ailleurs, l’IA ne se contente plus de répondre à vos commandes. Elle devient un gestionnaire de projet capable de coordonner plusieurs entités virtuelles. Cela ouvre la voie à des scénarios d’automatisation avancés, où les tâches sont réparties et exécutées simultanément.

Le patch qui débloque le mode caché

Le mode Swarms est verrouillé par un feature flag côté serveur appelé tengu_brass_pebble. Mike Kelly a créé un outil nommé claude-sneakpeek pour forcer ce flag à true. Ce patch modifie simplement une fonction du code JavaScript minifié du CLI. Au lieu de vérifier le flag, la fonction retourne toujours true. Résultat : les fonctionnalités cachées deviennent accessibles.

Cette solution est simple mais efficace. Elle ne modifie pas l’installation principale de Claude Code. Le patch crée une instance isolée, avec sa propre configuration et ses serveurs MCP. Votre installation normale reste intacte. Vous pouvez donc tester le mode Swarms sans risque d’interférer avec vos projets existants.

Tutoriel d’installation

L’installation du patch est rapide. Voici le code :

npx @realmikekelly/claude-sneakpeek quick –name claudesp

Ensuite, ajoutez le dossier bin à votre PATH si ce n’est pas déjà fait :

echo ‘export PATH= »$HOME/.local/bin:$PATH »‘ >> ~/.zshrc && source ~/.zshrc

Vous pouvez alors lancer claudesp au lieu de claude pour accéder aux nouvelles fonctionnalités. La mise à jour ou la désinstallation se fait aussi simplement avec les commandes update ou remove. Plus précisément, pour la mise à jour :

npx @realmikekelly/claude-sneakpeek update claudesp

Et le code de désinstallation est :

npx @realmikekelly/claude-sneakpeek remove claudesp

Ce système garantit une utilisation fluide et sans conflit.

Les avantages du mode Swarms de Code Claude pour vos projets

Le mode Swarms change la donne pour les projets complexes. En répartissant les tâches entre plusieurs agents, il réduit le temps d’exécution et améliore la qualité des résultats. Les agents spécialisés peuvent se concentrer sur des parties précises du projet, ce qui augmente la précision et la pertinence des solutions.

Cette approche est idéale pour les développeurs qui gèrent des projets lourds. Elle permet de lancer des tâches en arrière-plan tout en poursuivant d’autres activités. Vous gagnez en productivité et en confort. Par conséquent, le mode Swarms transforme Claude Code en un véritable outil de gestion automatisée.

