Netflix : les séries et films à ne pas manquer en février 2026

Chaque mois, Netflix enrichit son catalogue. Et en février 2026, la plateforme ne fait pas dans la demi-mesure. Le programme s’annonce dense, varié et clairement orienté grand public. Séries cultes, retours très attendus et films populaires rythmeront les prochaines semaines. Difficile de s’ennuyer.

Netflix joue ici une carte familière. Miser sur des valeurs sûres, tout en glissant quelques nouveautés bien ciblées. Le mois de février marque aussi le retour de licences fortes, capables de relancer l’engagement des abonnés après l’hiver. On fait le point sur ce qui vous attend.

Des séries très attendues pour rythmer le mois

Février 2026 sera avant tout un mois de séries. Netflix mise clairement sur la continuité. Plusieurs productions phares reviennent sur le devant de la scène, à commencer par La Chronique des Bridgerton, dont la saison 4 se poursuit enfin avec sa partie 2. Un événement pour les fans, tant la série reste l’un des piliers de la plateforme.

Autre retour majeur, The Night Agent signe son arrivée avec une saison 3 très attendue. Après un succès solide, la série d’action et d’espionnage entend maintenir la pression. Même logique pour La Défense Lincoln, qui revient avec une quatrième saison. Un choix rassurant, tant la série judiciaire a su fidéliser son public.

Netflix renforce aussi son catalogue avec des ajouts massifs. Bones débarque dans son intégralité, tout comme Urgences, offrant aux amateurs de longues séries de quoi occuper de nombreuses soirées. Les fans de science-fiction ne sont pas oubliés, avec l’arrivée complète de Stargate SG-1, un ajout qui sent bon la nostalgie.

Enfin, le mois sera aussi marqué par des séries françaises et internationales, mais aussi par de la télé-réalité et des documentaires. Love is Blind revient pour une dixième saison, tandis que Formula 1 : Pilotes de leur destin poursuit son exploration des paddocks avec une saison 8.

Un catalogue cinéma entre classiques et divertissement

Côté films, Netflix adopte une stratégie bien rodée. Le mois de février mélange blockbusters, franchises connues et films plus légers. Dès le début du mois, plusieurs classiques rejoignent le catalogue, entre action, romance et thrillers cultes. Des titres comme Terminator Renaissance, L’Affaire Thomas Crown ou encore Raison et Sentiments viennent enrichir l’offre.

Les amateurs de sagas retrouveront également l’intégralité de Cinquante nuances de Grey, tandis que le cinéma familial est mis à l’honneur avec la trilogie Kung Fu Panda et les deux films La Famille Addams. Un choix logique, pensé pour rassembler petits et grands devant l’écran.

Netflix n’oublie pas non plus les comédies et les films plus récents. Mystère à Saint-Tropez, On aurait dû aller en Grèce ou encore Mamma Mia! et sa suite apportent une touche plus légère au catalogue. Sans oublier un rendez-vous humour avec Taylor Tomlinson, dont le nouveau spectacle devrait séduire les amateurs de stand-up.

Les documentaires complètent l’ensemble, avec notamment une plongée dans l’univers exigeant de Gordon Ramsay. Une programmation variée, pensée pour toucher un public large.

Un mois solide pour Netflix

Avec ce programme de février 2026, Netflix joue la carte de la sécurité. Peu de prises de risques, mais un catalogue riche, structuré et efficace. Les retours de séries majeures, combinés à des ajouts massifs de contenus cultes, renforcent l’attractivité de la plateforme.

De quoi satisfaire aussi bien les binge-watchers que les amateurs de cinéma. Reste à voir si ces choix suffiront à maintenir l’attention des abonnés sur la durée. Une chose est sûre, les soirées de février s’annoncent bien chargées.