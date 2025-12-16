Tomb Raider fait son grand retour avec deux jeux majeurs annoncés aux Game Awards 2025

Après avoir empoché deux records aux Guinness, Lara Croft s’apprête à vivre une double renaissance sur nos consoles et PC. Lors de la cérémonie des Game Awards 2025, Crystal Dynamics a annoncé le grand retour de Tomb Raider avec deux projets distincts, dévoilés sur la scène de l’événement. Le premier est un re-imagining du tout premier épisode, tandis que le dernier est un nouvel opus AAA, baptisé Tomb Raider: Catalyst. On fait le point.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis, un hommage modernisé au jeu de 1996

Outre le trophée du GOTY, le Game Awards 2025 a également réservé son lot d’annonces jeudi dernier. L’une d’entre elles provient donc de Crystal Dynamics, le studio derrière le célébrissime Tomb Raider. En célébration des 30 ans de la licence, ce dernier a dévoilé deux projets : le premier est Tomb Raider: Legacy of Atlantis, un remake — ou plus précisément un re-imagining — du jeu original sorti en 1996. Développé sous Unreal Engine 5, le jeu réinterprète l’aventure fondatrice avec des standards techniques et de gameplay contemporains, tout en conservant l’ADN de la série.

Les joueurs retrouveront plusieurs lieux emblématiques de l’œuvre originale, dont le Pérou, la Grèce et l’Égypte, et bien sûr l’Atlantide, l’élément mythologique central du scénario. L’exploration, la résolution d’énigmes et les phases de plates-formes restent au cœur de l’expérience, avec une graphisme modernisée et des environnements plus denses.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis sortira courant 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.

Une nouvelle aventure pour Lara Croft attendu en 2027

En parallèle, Crystal Dynamics a également levé le voile sur Tomb Raider: Catalyst, un nouvel épisode principal destiné à faire progresser la saga au-delà de la trilogie Survivor. Lara Croft revêtira donc de nouveau sa tenue d’exploratrice, 7 ans après Shadow of the Tomb Raider.

Le jeu se déroule dans une région du nord de l’Inde, mélangeant jungles, reliefs montagneux et ruines anciennes. L’intrigue met en scène une course au trésor opposant Lara Croft à d’autres chasseurs de reliques, sur fond de cataclysme mystérieux. Si peu de détails de gameplay ont été partagés, mais on a déjà une fenêtre de sortie : 2027.

Découvrez la première bande-annonce des deux jeux dans la vidéo ci-dessous :