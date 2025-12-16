La Huawei MatePad 12 X (2025) est la nouvelle tablette « haut de gamme » du constructeur chinois, pensée pour mêler productivité, créativité et mobilité. Avec son format 12 pouces, un châssis métal ultra-fin (5,9 mm d’épaisseur), un poids contenu (≈ 555 g), elle se place comme une alternative crédible à un ordinateur portable ou à une tablette de loisirs. La 12X veut séduire autant les étudiants que les professionnels nomades. Mais tient-elle vraiment ses promesses ? Nous l’avons examinée de près.

Caractéristiques

Ecran 12 pouces, PaperMatte Processeur Kirin T92B, OctaCore Mémoire vive (RAM) 12 Go Stockage 256 Go Batterie 10 000 mAh Système d’exploitation HarmonyOS 4.3 Appareil photo 8 MP (avant), 50 MP (arrière) flash LED Vidéo mp4/3gp Audio 6 × haut-parleurs Connectivité Fréquence WLAN: 2,4 GHz et 5 GHz

Bluetooth 5.2, prise en charge BLE, prise en charge AAC, LDAC, NearLink:

Pris en charge, OTG:Pris en charge, USB:Type C, USB 3.1 Gen 1* Accessoires Chargeur Huawei SuperCharge (max 66 W) × 1

Câble Type-C × 1

Clavier magnétique intelligent HUAWEI (alimenté par NearLink) × 1 Poids 555 grammes 270 mm x 183 mm Prix 649 €

Unboxing de la Huawei MatePad 12X

Dès l’ouverture de la boîte, Huawei reste fidèle à son positionnement haut de gamme. En effet, la MatePad 12X est parfaitement calée dans un écrin en carton rigide blanc, sans fioritures mais avec une vraie impression de qualité. La tablette apparaît immédiatement tandis que les accessoires sont rangés dans des compartiments séparés, simple, propre et efficace.

Sous la tablette, on trouve :

Guide de démarrage rapide

Chargeur Huawei SuperCharge (max 66 W)

Câble Type-C

Clavier magnétique intelligent HUAWEI (alimenté par NearLink)

Chiffon de polissage en microfibre

De plus, nous avons reçu pour un test optimal de la tablette le stylet M-Pencil Pro.

Tout d’abord, le stylet M-Pencil Pro est présenté dans un emballage séparé, au design aussi sobre que celui de la tablette. Ensuite, à l’intérieur, le stylet est parfaitement calé et livré avec une pointe supplémentaire. Puis, dès la prise en main, on retrouve une finition mate très agréable, un poids bien équilibré et un toucher qui rappelle un vrai crayon professionnel. Ainsi, l’ensemble donne une impression de produit sérieux

Design et écran de la Huawei MatePad 12X

Design et prise en main

Le châssis en aluminium est fin (5,9 mm), élégant et très moderne. Aussi, avec environ 555 g, elle reste légère pour une 12 pouces, ce qui permet de la tenir d’une main pour lire ou annoter un document.

De plus, les bordures sont fines, homogènes, et le format légèrement allongé facilite la prise de notes en mode paysage, surtout lorsqu’on utilise le clavier magnétique.

La marque propose deux couleurs : vert ou blanc.

Écran PaperMatte 12″ : un vrai point fort

La technologie PaperMatte est clairement l’argument phare de cette tablette.

L’écran IPS affiche une résolution de 2800 × 1840 px, une luminosité très élevée et un taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz. Mais surtout, le traitement PaperMatte réduit drastiquement les reflets et offre une sensation plus “papier” que les écrans brillants classiques. De plus, la luminosité s’adapte selon la lumière de la pièce. La technologie PaperMatte rappelle certaines liseuses avec plus de fluidité.

Résultat :

lecture plus agréable,

moins de fatigue visuelle,

utilisation possible en pleine lumière,

ressenti naturel avec le stylet.

Ce n’est pas de l’OLED, certes, mais l’expérience est étonnamment confortable.

Performances et connectivités de la Huawei MatePad 12X

Performances

La MatePad 12X embarque le processeur Kirin T92B, épaulé par 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Dans les faits, la tablette se montre fluide et réactive dans la majorité des situations : navigation web, multitâche, bureautique, prise de notes, applications créatives ou consommation multimédia.

HarmonyOS 4.3 gère efficacement le multitâche, avec des fenêtres flottantes, un mode multi-fenêtres bien pensé et une transition fluide entre les applications. Aussi, pour un usage professionnel ou étudiant, la tablette tient parfaitement la route. Les applications de dessin et de prise de notes profitent pleinement du taux de rafraîchissement élevé et de la faible latence du stylet.

Toutefois, petit bémol pour télécharger les applications est à observer. En effet, nous pouvons noter l’absence des services Google natifs, compensée partiellement par l’AppGallery et les solutions alternatives proposées par HarmonyOS. Elle propose de télécharger Aurora Store pour télécharger les applications populaires telles que Facebook ou Instagram.

Côté graphismes, la MatePad 12X n’est pas pensée pour le jeu intensif ou le montage vidéo lourd, mais elle s’en sort honorablement sur des applications graphiques et des jeux occasionnels. Les performances restent stables, sans chauffe excessive, même après plusieurs heures d’utilisation.

Connectivités

Dans l’ensemble, la connectivité est complète pour une tablette de cette gamme :

Le Wi-Fi est rapide et stable, offrant un très bon confort pour le streaming, l’utilisation du cloud et le travail collaboratif.

Par ailleurs, le Bluetooth 5.2 se montre performant pour connecter claviers, souris et autres accessoires. Il facilite également le partage d’écran en projection sans fil.

Aussi, le port USB-C (USB 3.1 Gen 1) permet la recharge, le transfert de données et la connexion de certains accessoires.

En revanche, pas de version cellulaire ni de 5G : un choix assumé par Huawei, qui destine cette tablette avant tout à un usage Wi-Fi.

Clavier et Stylet

Avec son clavier magnétique et le stylet Huawei M-Pencil, la MatePad 12X prend clairement une dimension plus professionnelle. Ainsi, le clavier se fixe facilement, offre une frappe confortable et un pavé tactile pratique, rendant la rédaction et la navigation beaucoup plus naturelles au quotidien.

Le stylet, précis et réactif, se prête parfaitement à la prise de notes, à l’annotation de documents ou au dessin. De plus, la sensation d’écriture est fluide, avec une faible latence, ce qui le rend particulièrement adapté aux usages éducatifs et professionnels.

Ainsi, ensemble, clavier et stylet transforment la MatePad 12X en véritable tablette hybride, capable de remplacer ponctuellement un ordinateur portable pour de nombreux usages courants.

Audio et multimédia de la Huawei MatePad 12X

Tout d’abord, la Huawei MatePad 12X ne se limite pas à la productivité. Elle se montre également très convaincante sur le terrain du multimédia. Huawei a soigné la partie audio avec des haut-parleurs stéréo capables de délivrer un son puissant, clair et bien équilibré. Les voix sont parfaitement audibles, que ce soit pour les visioconférences, les cours en ligne ou les vidéos. Même à volume élevé, le rendu reste propre, sans distorsion marquée.

Associée à son écran de 12 pouces, la MatePad 12X offre une expérience vidéo très agréable. Films, séries et contenus pédagogiques bénéficient d’une bonne immersion, sans nécessiter systématiquement un casque ou des écouteurs. Le format large renforce la sensation de confort visuel et sonore, idéale pour une utilisation prolongée.

Par ailleurs, pour la musique, la tablette se montre tout à fait à la hauteur pour une écoute occasionnelle, avec un rendu équilibré et une scène sonore plus large que la moyenne. Que ce soit pour le divertissement, l’enseignement ou le télétravail, la MatePad 12X propose une expérience multimédia agréable, parfaitement adaptée aux usages du quotidien.

Autonomie et charge

Malgré son grand écran de 12 pouces, la Huawei MatePad 12X offre une autonomie solide, parfaitement adaptée à un usage professionnel, scolaire ou multimédia. Ainsi, en utilisation mixte (navigation web, prise de notes, visioconférences et vidéo) la tablette tient une journée complète sans difficulté, ce qui permet de travailler sereinement sans surveiller constamment le niveau de batterie.

Côté recharge, la MatePad 12X se montre efficace. En effet, le chargeur fourni de 66W est un atout appréciable pour une tablette de ce format. C’est pourquoi, il permet de récupérer rapidement de l’autonomie, idéal entre deux cours, réunions ou déplacements. La recharge est efficace et bien maîtrisée, sans chauffe excessive, renforçant le confort d’utilisation au quotidien.

Conclusion

En somme, avec la MatePad 12X, Huawei signe une tablette grand format sérieuse, élégante et polyvalente, clairement pensée pour la productivité autant que pour le multimédia. Son grand écran confortable, ses performances fluides, son autonomie fiable et sa charge rapide de 66 W en font une compagne efficace au quotidien, aussi bien pour le travail que pour les usages éducatifs.

Toutefois, l’absence des services Google pourra freiner certains utilisateurs, mais pour ceux qui évoluent déjà dans l’écosystème Huawei ou qui privilégient la bureautique, la prise de notes et la consommation de contenus, la MatePad 12X s’impose comme une alternative crédible à un ordinateur portable léger.

Proposée au prix de 649€ sur amazon, la Huawei MatePad 12X se positionne de manière cohérente sur le segment des tablettes haut de gamme orientées productivité, avec un rapport équipement/confort globalement convaincant.

