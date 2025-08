Test – Oppo Watch X2 : La montre connectée premium qui conjugue élégance, santé et autonomie

Avec l’Oppo Watch X2, le fabricant chinois fait un retour remarqué sur le marché des montres connectées. Cette nouvelle génération, lancée en 2025, propose une formule haut de gamme alliant design raffiné, performances techniques, outils santé de pointe et autonomie impressionnante. Oppo entend concurrencer avec cette montre les ténors du marché comme Samsung, Huawei ou encore Apple. Il capitalise sur les atouts de Wear OS et sa propre expertise logicielle. Voici notre test complet de la Watch X2, une montre aussi intelligente que séduisante.

Un design haut de gamme taillé pour durer

Dès le premier regard, la Watch X2 impose son style. Exit les formes carrées des modèles précédents : Oppo a fait le choix d’un cadran rond de 47 mm, dans un boîtier en acier inoxydable rehaussé d’un élégant anneau en titane PVD. Deux finitions existent : Lava Black avec un bracelet en fluoroélastomère noir, et Summit Blue, plus raffiné avec un bracelet hybride mêlant cuir végétal et silicone. Le tout respire la qualité et la solidité.

L’écran AMOLED de 1,43 pouce (466 x 466 pixels) est recouvert d’un verre saphir 2.5D, assurant une excellente résistance aux rayures tout en offrant une très bonne visibilité en extérieur. La dalle est lumineuse et réactive. Elle affiche une densité de 326 ppp, ce qui la rend idéale pour la lecture des notifications, des cartes Google Maps ou du suivi de santé.

La montre reste relativement légère avec un poids de 49,7 g (sans bracelet). Cela la rend confortable au poignet, même lors d’activités sportives prolongées ou la nuit.

Une interface fluide sous Wear OS 4 et ColorOS Watch 7

La Watch X2 fonctionne sous Wear OS 5. Elle embarque la surcouche ColorOS Watch 7 propre à Oppo. Ce mariage offre une interface à la fois riche et intuitive, avec un accès complet au Play Store pour installer Gmail, Google Maps, Google Wallet ou encore Spotify.

Naviguer dans les menus est un plaisir grâce à la molette rotative située sur la tranche droite. Elle est complétée par un bouton programmable. La molette permet notamment de faire défiler les cartes de widgets ou d’augmenter le volume lors de la lecture musicale. Les animations sont fluides, et les temps de latence sont inexistants.

Sous le capot, la montre embarque un duo de processeurs. Le Snapdragon W5 Gen 1 (gravé en 4 nm) est utilisé pour les tâches complexes. Une puce BES2700 à très basse consommation est utilisée pour les fonctions de veille ou le suivi passif. Grâce à ce tandem, l’autonomie est grandement optimisée sans sacrifier les performances.

Une autonomie impressionnante, rare pour une montre Wear OS

L’autonomie est l’un des points noirs récurrents des montres sous Wear OS. Oppo a bien compris cet enjeu, et la Watch X2 se démarque nettement avec une batterie de 500 mAh, lui assurant une durée de vie de :

Jusqu’à 4 à 5 jours en usage standard

Jusqu’à 12 à 14 jours en mode économie d’énergie

En comparaison, les montres concurrentes sous Wear OS dépassent rarement deux jours. Ce bond en endurance est rendu possible par la gestion intelligente de l’énergie et le rôle du coprocesseur BES2700.

Autre point appréciable : la charge rapide VOOC permet de regagner une journée d’usage en seulement 10 minutes sur le chargeur magnétique fourni. De plus, une recharge complète ne prend pas plus de 70 à 80 minutes.

Un suivi santé très complet, avec des fonctionnalités avancées

Côté santé, l’Oppo Watch X2 brille par la richesse de ses capteurs et la qualité de ses analyses. Elle rivalise sans rougir avec les références du marché comme la Galaxy Watch 6 ou l’Apple Watch Series 9. On retrouve ainsi :

Un capteur ECG permettant d’effectuer un électrocardiogramme à tout moment, avec analyse de la fréquence cardiaque et détection d’anomalies

La mesure de la pression artérielle , une fonctionnalité encore rare sur les montres connectées, Watch X2 rendue possible grâce à un algorithme propriétaire et un système de calibration initiale

, une fonctionnalité encore rare sur les montres connectées, Watch X2 rendue possible grâce à un algorithme propriétaire et un système de calibration initiale Un oxymètre pour mesurer la saturation en oxygène (SpO₂)

Le suivi de la température corporelle en continu

en continu L’analyse du stress et de la variabilité de la fréquence cardiaque (HRV)

Une détection des chutes , avec alerte automatique vers un contact d’urgence

, avec alerte automatique vers un contact d’urgence Un suivi du sommeil avancé incluant les phases REM, la détection des ronflements, le rythme respiratoire et un score global de qualité

Le tout se trouve dans l’application OHealth, qui offre un tableau de bord clair et des historiques sur plusieurs jours. L’expérience est à la fois professionnelle et accessible, avec des conseils de bien-être personnalisés.

Des fonctions sportives au service de la performance

La montre propose plus de 100 modes sportifs différents : course à pied, natation, cyclisme, randonnée, ski, football, badminton, tennis, escalade… pour ne citer qu’eux. Chaque discipline bénéficie de métriques spécifiques. En course à pied, par exemple, la montre affiche la cadence, l’allure, la puissance de course. Elle propose même une fonction de coach vocal.

La Watch X2 dispose d’un GPS bi-fréquence (L1+L5). Cela permet une localisation très précise, même en zones urbaines denses ou sous les arbres. Les activités en extérieur sont donc parfaitement traçables sans dépendre du smartphone.

Étanche jusqu’à 5 ATM et certifiée IP68 ainsi que MIL-STD-810H, elle peut résister à l’eau, à la poussière et aux conditions climatiques extrêmes.

Connectivité, assistant vocal et compatibilité

L’Oppo Watch X2 intègre :

Le Bluetooth 5.2 pour se connecter aux écouteurs ou au smartphone

Le Wi-Fi pour la synchronisation indépendante des apps

Le NFC pour les paiements sans contact via Google Wallet

Un haut-parleur et un micro pour passer des appels directement depuis la montre ou utiliser l’assistant vocal Google Assistant

Elle est pleinement compatible avec les smartphones Android, mais pas avec les iPhones. On regrette aussi l’absence d’une version cellulaire (eSIM). Cela impose de rester à portée du téléphone pour certaines fonctions comme les appels ou le streaming musical.

Prix, disponibilité et concurrence

Lancée à 349 € en Europe, la Watch X2 se positionne dans le haut du marché, tout en restant légèrement plus abordable que ses rivales directes. Elle a été commercialisée dès le mois de juin 2025 dans plusieurs pays européens. Oppo propose ponctuellement des offres promotionnelles avec des écouteurs Enco offerts, ce qui peut renforcer son attractivité.

Face à elle, la Samsung Galaxy Watch 6 Classic reste une concurrente sérieuse pour les utilisateurs Samsung. Quant à la Huawei Watch 4 Pro, elle séduit ceux qui préfèrent une autonomie record, mais sans Wear OS. L’Apple Watch Series 9 reste inaccessible aux utilisateurs Android, ce qui laisse une belle place à Oppo sur ce segment.

Conclusion : une montre mature et ambitieuse

Avec la Watch X2, Oppo signe une très belle copie. Son design élégant, son autonomie remarquable, la richesse de ses fonctions santé et sportives ainsi que son système fluide en font une montre connectée particulièrement convaincante. Certes, quelques manques subsistent, comme l’absence d’eSIM ou une taille unique un peu imposante. Cependant, l’expérience globale est très réussie.

La Watch X2 s’adresse à celles et ceux qui cherchent une montre premium sous Android. Elle est capable de remplacer leur traqueur de santé, leur montre de sport et leur assistant personnel au quotidien. Oppo prouve ici qu’il est désormais un acteur sérieux et crédible dans l’univers des wearables.

