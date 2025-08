ArisGlobal accélère la croissance grâce à l’innovation intelligente

ArisGlobal continue de s’affirmer comme un acteur majeur dans les technologies pour les sciences de la vie. Au premier semestre 2025, la société affiche une croissance remarquable et multiplie les innovations autour de sa suite LifeSphere®, notamment le module NavaX™. Cette dynamique s’appuie sur une demande en forte hausse des entreprises pharmaceutiques du monde entier.

L’essor de LifeSphere NavaX : l’IA au service de la pharmacovigilance

Le secteur pharmaceutique cherche à automatiser la pharmacovigilance pour gagner en efficacité. C’est dans ce contexte que LifeSphere® NavaX™ a pris son envol. En seulement six mois, sept grands groupes mondiaux ont adopté NavaX pour optimiser la gestion de la sécurité des dossiers.

Un top 10 mondial pharma a déployé NavaX à l’échelle globale.

Boehringer Ingelheim a obtenu 90 % de précision sur ses dossiers, réduisant les tâches manuelles.

De nombreux autres leaders du secteur lui font confiance pour la gestion des risques.

NavaX permet de détecter les signaux, d’automatiser le codage MedDRA et de raccourcir les délais de traitement. Ainsi, les entreprises respectent plus facilement la réglementation et gagnent en sérénité.

Innovations produits et adoption rapide chez les grands groupes pharma

La gamme LifeSphere ne cesse de s’enrichir. NavaX évolue avec des solutions comme NavaX Insights pour la synthèse de données ou Unify, facilitant la conformité. Les modules d’automatisation, tels que l’agent NavaX pour le codage MedDRA, réduisent le travail manuel de plus de 80 %.

Au premier semestre, quatre nouveaux clients pharma ont rejoint la plateforme, tandis que 31 % des clients existants ont étendu leur offre. Tous cherchent à moderniser leur façon de gérer la conformité et la sécurité.

Mise en œuvre rapide, entre trois à six mois Des retours sur investissement immédiats Soutien d’un accompagnement sur mesure

Mises en œuvre mondiales et nouvelles signatures clients au premier semestre

La dynamique d’ArisGlobal se confirme avec 27 mises en service mondiales au premier semestre 2025, soit une croissance de 12,5 % par rapport à 2024. La région APAC se distingue avec une hausse de 233 % du nombre de déploiements.

Les équipes de consultants assurent la réussite des déploiements dans les plus grands groupes médicaux. Chaque partenaire dispose des outils nécessaires pour répondre à la complexité des normes du secteur et garantir la conformité.

En résumé, ArisGlobal se positionne comme un pionnier dans l’automatisation de la pharmacovigilance. Sa suite LifeSphere® et l’innovation NavaX™ séduisent un nombre croissant d’acteurs mondiaux. Bénéficiant de mises en œuvre rapides et d’innovations continues, ArisGlobal propose aux entreprises des outils fiables pour répondre aux défis actuels et futurs du secteur médical.

