Test – Mettez vous au sport avec la Huawei Watch Fit 3

Huawei nous présente sa dernière montre de la gamme, la Watch Fit 3. Cette dernière fait partie de la gamme spécialisée dans le suivi de la santé. Son objectif principal est de vous pousser à faire du sport, et vous aide en analysant au mieux différentes données, que nous verrons un peu plus tard dans l’article. Disponible en plusieurs coloris, elle sera parfaite pour toutes les poignées, mais nous y reviendrons également un peu plus tard.

Unboxing

Cette toute dernière montre made in Huawei dispose d’un packaging relativement simple. En dehors de la montre, protégée par un film temporaire, nous retrouvons le chargeur. Ce dernier, similaire à la génération d’avant (Huawei Watch Fit 2), charge à l’aide d’une broche de charge magnétique à une puissance de 5V et 1A.

Design

Cette Huawei Watch Fit 3 arbore un design assez semblable à sa petite sœur avec quelques éléments supplémentaires. En effet, tout comme la Huawei Watch GT 4, une molette fait désormais son apparition sur le côté droit. Ce dernier propose un très beau coloris rouge. Sous cette molette est présent le bouton fonction permettant d’accéder rapidement à une application pré-définie. En plus d’être pratique, la montre est très fine et élégante. Avec une épaisseur de seulement 9.9 mm de largeur et un poids contenu d’uniquement 26g, elle se mariera parfaitement aux plus petits poignets. De plus, le rendu de l’alliage d’aluminium est du plus bel effet.

Plusieurs bracelets sont disponibles avec trois matériaux différents (du cuir, du fluoroélastomère ou du nylon). C’est ce dernier que nous avons. Pour finir sur le design, le dessous de la Watch Fit 3 accueille le capteur optique de fréquence cardiaque ainsi que le port de recharge propriétaire.

Performances et utilisation

De nombreuses applications sont disponibles pour un suivi optimal de votre santé. Pour commencer, la Huawei Watch Fit 3 pourra vous accompagner dans votre sommeil avec des bruits blancs et des ambiances sonores propices à un endormissement facilité. De plus, vous pourrez surveiller facilement la qualité de votre sommeil. Une application est également présente pour suivre vos apports et vos dépenses en calories. Nouveauté de cette mouture, elle sera capable de vous suggérer des activités en fonction de divers paramètres tels que la météo, vos habitudes d’entrainement, etc.

L’écran, de type AMOLED et d’une taille de 1.82″, est très agréable à l’utilisation. Le tactile est très réactif et même en extérieur la lisibilité est bonne. Au quotidien, la Watch Fit 3 vous permettra de prendre des photos à distance, de répondre aux appels directement, ou encore de gérer votre musique. Petit défaut selon moi, mais qui s’explique par le placement tarifaire, c’est l’absence d’altimètre, bien pratique dans certaines disciplines.

Huawei fait un énorme travail sur l’autonomie de ces montres, et cette Watch Fit 3 ne déroge pas à la règle. En effet, comptez jusqu’à 10 jours d’autonomie pour les plus économes, sinon en moyenne, il sera facile de tenir une semaine complète. Pour les utilisateurs Android, sachez que l’application Huawei Health est disponible sur le site officiel Huawei.

Conclusion

Que vous ayez besoin d’une montre comme un prolongement de votre téléphone ou comme un allié vous permettant d’avoir une vie plus saine, la Huawei Watch Fit 3 sera le choix parfait. Avec ses différentes couleurs et ses différents bracelets, elle pourra plaire facilement au plus grand monde. De nombreuses fonctionnalités sont présentes pour suivre votre activité physique, et également vous poussez à en faire.

Le prix est par ailleurs un avantage non négligeable. En effet, disponible à partir de 159.99€ sur Amazon (la version cuir étant disponible à 179.99€), cette montre résolument sportive se veut accessible au plus grand nombre.

