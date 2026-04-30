Test – Secrid x Chipolo Miniwallet : le portefeuille qui ne se perd plus

Aujourd’hui, le format carte s’impose y compris pour les documents officiels comme la carte d’identité ou le permis de conduire. Egalement les moyens de paiements se généralise beaucoup et délaissent les pièces et les billets. Il n’y a donc plus la nécessité d’avoir un portefeuille qui prend une place importante. Je pensais avoir trouvé le portefeuille parfait. Avec le Miniwallet Secrid x Chipolo, ce modèle change vraiment le quotidien. Ce portefeuille connecté combine minimalisme et technologie pour ne plus jamais perdre ses cartes.

Notre avis en bref : Faut-il l’acheter ?

Ce Miniwallet Secrid x Chipolo s’adresse clairement à ceux qui veulent un portefeuille compact et intelligent. En pratique, la carte Chipolo intégrée apporte un vrai confort au quotidien. Le design reste premium, fidèle à Secrid, tout en ajoutant une dimension connectée utile. Cependant, sa capacité limitée ne conviendra pas aux amateurs de portefeuilles volumineux. Il se destine avant tout aux utilisateurs minimalistes.

Produit disponible sur Miniwallet Localisable Secrid x Chipolo, avec Tracker Rechargeable Chipolo Card, Compatible avec Apple Find My ou Google’s Find Hub, avec Fonction Faire sonner Le téléphone et Alertes Hors de portée

Voir l'offre

Le design du Secrid x Chipolo Miniwallet est-il toujours aussi premium ?

Dès l’ouverture, on découvre un cuir souple, agréable au toucher, et qui respire la qualité. A noter que l’ensemble est fabriqué localement en Europe à partir de matériaux issus de sources responsables.

Le format reste compact. En réalité, il tient parfaitement dans une poche sans créer de bosse disgracieuse. Ensuite, le système « click and slide » fonctionne parfaitement bien. Une pression, et les cartes sortent en éventail. C’est rapide, efficace, presque addictif.

Cependant, la vraie différence vient de l’intégration de la carte Chipolo. Contrairement à un Miniwallet classique, celui-ci possède un emplacement parfaitement adapté. La carte ne rajoute presque aucune épaisseur. Avec seulement 2,5 mm, elle reste discrète.

Autre détail intéressant, une découpe spécifique amplifie le son du tracker. Le volume peut atteindre 110 dB, soit largement suffisant pour retrouver son portefeuille rapidement. En pratique, même sous un plaid ou dans un sac, le son est audible.

De plus, le porte cartes est embossé à l’endroit du bouton de la carte Chipolo pour faciliter son déclenchement si besoin est. Résultat, c’est bien pensé et très pratique

Quelles sont les fonctionnalités du Miniwallet Secrid x Chipolo ?

Avant tout, ce modèle repose sur la carte Chipolo CARD intégrée. Ensuite, voici les principales caractéristiques :

• Compatible Apple Find My et Android Find Hub

• Portée Bluetooth BLE 6.0 jusqu’à 120 mètres

• Sonnerie jusqu’à 110 dB

• Recharge sans fil Qi

• Autonomie jusqu’à 1 an

• Certification IP67 (résistant à l’eau et poussière)

En pratique, l’installation est très simple. J’ai connecté la carte en moins de 2 minutes. Sur iPhone, elle apparaît directement dans Localiser. Sur Android, elle fonctionne avec le réseau Find Hub. Ses dimensions sont de 85,2 mm x 53,6 mm x 2,5 mm.

Ensuite, l’application Chipolo ajoute des fonctions utiles. Par exemple, je peux faire sonner mon téléphone en appuyant deux fois sur le bouton du portefeuille. C’est bluffant au quotidien.

Autre fonction intéressante, les alertes d’éloignement. Si j’oublie mon portefeuille sur un bureau, je reçois une notification. Lors d’un essai je me suis éloigné volontairement. L’alerte est arrivée quelques secondes plus tard. C’est rassurant. Bien sur tout est paramétrable, il est possible de configurer l’alerte pour ne pas qu’elle devienne intempestive.

Enfin, j’ai testé la fonction selfie. Oui, le portefeuille sert de déclencheur photo. Gadget ? Peut-être. Mais pratique en groupe.

Le Miniwallet Secrid x Chipolo est-il efficace au quotidien ?

C’est ici que le produit prend tout son sens. Dans la vraie vie, perdre son portefeuille arrive vite. On peut même le perdre chez soi et mettre un peu de temps avant de le retrouver. Ensuite, en extérieur, la localisation via réseau fonctionne bien. Cependant, elle dépend des appareils autour. Comme avec AirTag, la précision varie selon l’environnement.

Un autre point fort, la recharge sans fil. Je le pose simplement sur un chargeur Qi. En deux heures, il est plein. Et surtout, l’autonomie dure un an. Enfin, la robustesse est au rendez-vous. Entre les chocs, les chutes et les manipulations quotidiennes, rien à signaler.

Au quotidien, ce portefeuille simplifie vraiment la vie. J’aime le côté minimaliste et ça colle parfaitement. Au niveau sécurité, c’est un stress en moins. En appuyant sur le bouton, le téléphone sonne immédiatement. Cette fonction est sous-estimée, mais très pratique.

Cependant, la capacité reste limitée. On peut stocker 9 cartes maximum mais dans la pratique c’est déjà beaucoup. Pour certains, cela suffit largement. Pour d’autres qui adorent avoir plein de cartes de fidélité, ce sera trop juste. Un espace pour billets est également présent.

En revanche, le minimalisme est clairement assumé. Et c’est ce qui rend ce modèle aussi agréable.

Pourquoi acheter le Secrid x Chipolo Miniwallet ?

Ce modèle se distingue clairement des autres portefeuilles. En réalité, il ne s’agit pas seulement d’un accessoire, mais d’un outil du quotidien. D’abord, il réduit le stress lié à la perte. Ensuite, il améliore l’organisation grâce à son format compact. Enfin, il apporte une touche technologique utile, sans complexité.

Cependant, il faut accepter ses limites. Si vous aimez stocker des tickets, pièces ou documents, ce modèle ne conviendra pas. En revanche, pour un usage moderne, avec cartes et paiement mobile, il est parfaitement adapté.

Conclusion

Après plusieurs jours, ce Miniwallet Secrid x Chipolo s’impose comme un excellent compagnon du quotidien. Il combine design premium et technologie utile sans compromis. Cependant, il reste réservé à ceux qui privilégient le minimalisme. Pour les utilisateurs modernes, il devient vite indispensable. À l’inverse, les amateurs de portefeuilles classiques passeront leur chemin.

Produit disponible sur Miniwallet Localisable Secrid x Chipolo, avec Tracker Rechargeable Chipolo Card, Compatible avec Apple Find My ou Google’s Find Hub, avec Fonction Faire sonner Le téléphone et Alertes Hors de portée

Voir l'offre